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Više ljudi je poginulo u požaru koji je danas izbio u stambenoj zgradi u belgijskom gradu Antverpenu, saopštile su danas lokalne policijske snage, ali nisu precizirale tačan broj žrtava.

Vatrogasna služba primila je poziv nešto pre deset sati ujutru, i odgovorila na požar na osmom spratu desetospratnice u oblasi Linkerover u Antverpenu.

U požaru je bilo i povređenih, ali nije precizirano koliko njih.

Zgrada u kojoj stanuje više od 200 ljudi je evakuisana.