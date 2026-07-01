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POŽAR U BELGIJI: Plamen izbio u zgradi u kojoj živi stotine ljudi, ima mrtvih! (VIDEO, FOTO)
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Više ljudi je poginulo u požaru koji je danas izbio u stambenoj zgradi u belgijskom gradu Antverpenu, saopštile su danas lokalne policijske snage, ali nisu precizirale tačan broj žrtava.
Vatrogasna služba primila je poziv nešto pre deset sati ujutru, i odgovorila na požar na osmom spratu desetospratnice u oblasi Linkerover u Antverpenu.
U požaru je bilo i povređenih, ali nije precizirano koliko njih.
Zgrada u kojoj stanuje više od 200 ljudi je evakuisana.
Kurir.rs/Agencije
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