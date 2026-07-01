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Stanovnici severnog dela rumunskog okruga Tulča primili su u sredu popodne novo RO-Alert upozorenje za ekstremnu opasnost. Ova mera aktivirana je u kontekstu tekućih ratnih sukoba koje Rusija vodi u susednoj Ukrajini, nakon što su vojni sistemi detektovali potencijalnu pretnju u blizini granice.

Hitna vojna reakcija

Prema zvaničnom saopštenju Ministarstva odbrane u Bukureštu, odbrambeni i alarmni sistemi reagovali su u sredu, 1. jula, prema sledećoj dinamici:

13:20 časova: Radarski sistem za nadzor MApN-a otkrio je vazdušnu metu na udaljenosti od približno 30 kilometara od ukrajinskog grada Vlcove. Nacionalni vojni komandni centar odmah je obavestio Generalni inspektorat za vanredne situacije kako bi se pokrenule mere uzbunjivanja.

14:09 časova:Stanovništvu u severnom okrugu Tulča poslata je hitna RO-Alert poruka.

14:10 časova: U cilju praćenja situacije na samoj granici, podignuta je avijacija. Sa piste 86. vazduhoplovne baze Fetešti poletela su dva lovačka aviona Eurofighter Typhoon britanskog ratnog vazduhoplovstva (koji učestvuju u misiji Pojačane borbene službe vazdušne policije), kao i helikopter IAR 330 Puma rumunskog ratnog vazduhoplovstva.

Nadležne službe su potvrdile da tokom ovog incidenta nisu zabeleženi neovlašćeni upadi u nacionalni vazdušni prostor Rumunije, niti je detektovan pad bilo kakve letelice ili njenih delova na tlo.

Sadržaj upozorenja i bezbednosne preporuke za građane

Trajanje ove ekstremne uzbune bilo je ograničeno na 90 minuta. Građani su blagovremeno obavešteni o potencijalnom riziku od pada objekata iz vazdušnog prostora, uz apel da ostanu smireni i preduzmu sledeće mere zaštite:

"Postoji mogućnost pada predmeta iz vazdušnog prostora. Ostanite mirni! Sklonite se u podrume ili skloništa civilne zaštite. Ukoliko nema skloništa, ostanite unutar kuće, dalje od prozora i spoljnih zidova".