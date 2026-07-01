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Najmanje šest ljudi je poginulo, a nekoliko drugih je povređeno u požaru koji je izbio u desetospratnoj stambenoj zgradi u Antverpenu, saopštila je belgijska policija.

Gust dim se vijorio sa osmog sprata zgrade u okrugu Linkeroever, nakon što je požar izbio neposredno pre 10:00 časova po lokalnom vremenu u sredu.

Dramatičan snimak prikazuje čoveka kako se penje sa svog balkona kroz komšijin prozor kako bi pobegao od crnog dima.

Policija kaže da više od 200 ljudi živi u bloku i da je vatrogasna služba evakuisala 80 stanova u zgradi.

Kažu da je požar izazvan tehničkim problemom u prizemlju.

"Ovde u Linkeroeveru je odneo veliki broj žrtava", rekla je portparolka policije Kim Bastijans za belgijsku javnu televiziju, dodajući da je veliki broj ljudi pretrpeo teške i lakše povrede.

Stanovnik Gert Devulf je za VRT rekao kako ga je gust dim sprečio da izađe iz stana: "Zabarikadirali smo se u našem stanu i čekali na balkonu. Vatrogasci su došli da nas spasu sa balkona 10 minuta kasnije sa svojim merdevinama".

Vatrogasci su rekli da su išli od stana do stana tražeći moguće žrtve, objašnjavajući da se dim brzo proširio kroz zgradu, što je otežalo evakuaciju ljudi.

Drugi muškarac je rekao da su njegovi tast i svekar, jedan od njih bivši gradonačelnik Antverpena Bob Kuls, uspešno evakuisani iz zgrade i odvedeni u bolnicu.

"Trudili smo se koliko smo mogli da spasemo mačku, ali nažalost na kraju nismo uspeli", rekao je.

Policija je saopštila da je do sredine popodneva požar bio skoro pod kontrolom.

Portparolka vatrogasne brigade Antverpena, Mari de Klerk, rekla je da je u pitanju bio složen požar i da su loša vidljivost i gust dim u zgradi otežali gašenje.

Premijer Bart De Vever rekao je da su mu misli sa žrtvama i evakuisanim stanovnicima "strašnog požara" u Linkeroeveru.