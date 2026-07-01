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Nameravam da postanem predsednik Ukrajine, rekao je sadašnjem predsedniku Volodimiru Zelenskom Valerij Zalužni, bivši vrhovni komandant i sadašnji ukrajinski ambasador u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Zalužni je prošle nedelje pozvan u Kijev zbog ostavke britanskog premijera Kira Starmera, a on i predsednik Zelenski su prvi deo svog sastanka licem u lice proveli razgovarajući o situaciji u Londonu i njenim mogućim implikacijama na ukrajinsko-britanske odnose.

Ali, kako je dnevni portal Ukrajinska pravda saznao od više učesnika, predsednik se potom fokusirao na temu predsedničkih izbora.

1/6 Vidi galeriju Volodimir Zelenski Foto: Adem ALTAN / AFP / Profimedia, EPA Stringer

Zelenski je rekao da se situacija na frontu u poslednje vreme pozitivno razvija, situacija u Ukrajini je stabilna i da se pojavila mogućnost održavanja predsedničkih izbora. Međutim, glavni zadatak je da se oni održe na takav način da Ukrajina ne doživi novi unutrašnji raskol, zbog čega je neophodno izbeći rizike koje će izazvati sukob između Zelenskog i Zalužnog, rekli su izvori iz ukrajinskog pravosuđa.

Na kraju sastanka, Zelenski je postavio direktno pitanje bivšem vrhovnom komandantu: "Ako izbori budu održani na jesen, da li ćete se kandidovati?"

Usledio je Zalužnjijev nedvosmislen odgovor: "Da. Hoću". Zalužnji je dodao da nikada nije težio političkoj karijeri, ali da su mnogi ljudi polagali nade u njega, i da im neće moći objasniti zašto bi trebalo da ignoriše njihovo poverenje.

1/6 Vidi galeriju Valerij Zalužni Foto: Printskrin / You Tube, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, Printscreen Twitter

Zalužnji se u Kijevu sastao i sa sekretarom Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustemom Umerovim i šefom frakcije Sluge naroda Davidom Arahamijom, koji su ponovili gotovo iste argumente kao i Zelenski: mogući društveni raskol, opasnost od previše konfliktne kampanje i rizici po državu, ali Zalužnji nije promenio mišljenje.

Najnovije istraživanje Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju, sprovedeno od 7. maja do 3. juna, otkrilo je da je broj Ukrajinaca koji žele promenu predsednika porastao na čak 67 procenata. General to zna i sada je otvorio karte.

U decembru 2025. godine, Valerij Zalužni je objavio fotografiju na Fejsbuku sa suprugom Olenom i napisao "Dom je najbolji", što je protumačeno kao najava njegovog ulaska u ukrajinsku politiku.

Ranije je objavljeno sociološko istraživanje koje je potvrdilo da će on na predsedničkim izborima osvojiti 41,4 odsto glasova, dok će Zelenski osvojiti 27 odsto. Ankete su pokazale da 74 odsto ispitanika veruje bivšem vrhovnom komandantu, dok 68 odsto veruje predsedniku, a u međuvremenu, Zelenskijev rejting je dodatno narušen korupcionaškim skandalom u koji su umešani njegovi saradnici.

1/11 Vidi galeriju Andrij Jermak optužen za korupciju, sud naložio hapšenje bliskog saradnika ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Foto: Dan Bashakov/AP, MAXYM MARUSENKO/EPA

Predsednik SAD Donald Tramp je takođe krajem prošle godine rekao da Ukrajina treba da održi izbore, čime je dodatno pritisnuo Volodimira Zelenskog da prihvati mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine.

Zelenski je tada odgovorio da je spreman za predsedničke izbore ako međunarodni partneri mogu da obezbede bezbednost, kao i za izmene zakonodavstva o izborima tokom vanrednog stanja, budući da ukrajinski Ustav ne dozvoljava parlamentarne izbore u ratno vreme.

Zbog toga, izbori za Vrhovnu Radu zakazani za oktobar 2023. i predsednički izbori zakazani za mart 2024. nisu održani, a ruska vlada i ruska propaganda su to iskoristile da promovišu tezu o Zelenskom "nelegitimitetu".

1/3 Vidi galeriju Donald Tramp i Zelenski ispred Bele kuće Foto: BONNIE CASH / UPI / Profimedia, Andrew Harnik / Getty images / Profimedia, Bryan Dozier/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ko je Valerij Zalužni?

Pre tri godine, Zelenski je otpustio Zalužnog i poslao ga u London. General je to prihvatio, u međuvremenu je izbegavao da komentariše političku situaciju u Ukrajini, ali svemu dođe kraj.

Iako rat traje, predsednički izbori mogu se održati tokom vanrednog stanja. Da bi se to dogodilo, potrebno je dobiti podršku parlamenta, koju će gotovo sigurno podržati predstavnici koji podržavaju Zelenskog, posebno oni koji žele njegov pad.

Foto: AP Virginia Mayo, EPA Ukrainian Presidential Press

Ne tako davno, Zalužni je objavio kolumnu u kojoj je podržao ideju o sklapanju mira bez potpune pobede nad Rusijom, objašnjavajući da se rat ne završava uvek pobedom jedne i porazom druge strane.