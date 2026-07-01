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Luksuzna superjahta za koju se veruje da pripada ruskom predsedniku Vladimiru Putinu sprema se za prolazak nadomak britanskih obala, a bezbednost joj garantuje ratni brod krcat vođenim projektilima.

Reč je o elegantnom, belom plovilu pod imenom Graceful (Elegantna), koje u javnosti uživa reputaciju predsednikovog "ljubavnog gnezda".

Spekuliše se da se na jahti nalazi i Putinova navodna ljubavnica, bivša gimnastičarka Alina Kabajeva (42), piše The Sun.

Kabajeva, koja je ponela titulu "najfleksibilnije žene Rusije" nakon osvajanja olimpijskog zlata u Atini 2004. godine, navodno je privukla pažnju ruskog lidera još dok je on bio u braku.

1/12 Vidi galeriju Alina Kabajeva Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen YouTube

Pretpostavlja se da se nezvanična ruska "carica" trenutno nalazi na ovoj 81 metar dugoj jahti koja kroz britanske vode hita ka Mediteranu.

U trenutku kada se Rusija suočava sa neprestanim ukrajinskim udarima, restrikcijama interneta i ozbiljnim nestašicama goriva, Putin je možda odlučio da je pravo vreme za letnji beg na odmor, piše The Sun.

1/4 Vidi galeriju Vladimir Putin i Alina Kabajeva i navodno njihovi sinovi Ivan i Vladimir mlađi. Foto: Kremlin.ru / WillWest News / Profimedia, east2west news / WillWest News / Profimedia

Izbegavanje radara i vojna pratnja

Jahta Graceful - koju u Rusiji slikovito zovu "Kit ubica" - proći će kroz Lamanš u pratnji razarača Severomorsk. Danske vlasti su ovog ponedeljka uveče uočile superjahtu u društvu pomenutog ratnog broda i jednog patrolnog čamca.

Baš kao i u slučaju Kabajeve, za koju se veruje da je majka Putinove dece, zvanični Kremlj nikada nije javno priznao povezanost sa ovim brodom. Ipak, njime upravljaju isključivo pripadnici Putinove bezbednosne službe, a jahta se nalazi pod sankcijama SAD, dok su Velika Britanija i Evropska unija za sada uzdržane, piše The Sun.

Ovo je prvi put od 2022. godine da je Graceful detektovana na radarima. Primećena je u baltičkim vodama između Nemačke i Danske, nakon čega je posada ekspresno isključila transponder - elektronski uređaj za praćenje položaja - i nestala sa civilnih radara.

Tajni luksuz jahte "Viktorija"

Istovremeno, ruske vode je napustilo još jedno elitno plovilo iz Putinove flote - 71 metar duga jahta Viktorija. Ruski predsednik je ovaj brod, vredan 40 miliona funti, opremio izuzetno raskošnim enterijerom.

Unutrašnjost uključuje i televizijski sistem sa dečjim kanalima, koji je očigledno namenjen njegovim sinovima, Ivanu (11) i Vladimiru (7) . Pored toga, mediji prenose da Putin na ovoj jahti spava u specifičnom kružnom krevetu iznad kojeg se na plafonu nalazi ogledalo.