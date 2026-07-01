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Etna, najaktivniji vulkan u Evropi, ponovo je eruptirala, a užarena lava osvetlila je noćno nebo i bila vidljiva kilometrima daleko.

Erupcije na Etni se dešavaju prilično često i obično nisu ometajuće ili pretnja lokalnom stanovništvu.

Međutim, naučnici su rekli da je u poslednje vreme došlo do veće aktivnosti, sa čestim i snažnim eksplozijama.

Etna se nalazi na mediteranskom ostrvu Siciliji, kod obale Italije.

Takođe je jedan od najaktivnijih vulkana na svetu, sa erupcijama koje se dešavaju nekoliko puta godišnje - a ponekad čak i u roku od mesec dana.

U petak je Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju, koji prati vulkane u Italiji, izvestio da je lava počela da teče na istočnoj strani Etne.

Ova najnovija erupcija dogodila se u ponedeljak uveče, kada stručnjaci kažu da je rastopljena stena izbila iz eruptivnog otvora na visini od oko 3.000 metara.