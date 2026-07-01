ERUPTIRALA ETNA NA SICILIJI! Užarena lava osvetlila nebo, podignut nivo uzbune (VIDEO)
Etna, najaktivniji vulkan u Evropi, ponovo je eruptirala, a užarena lava osvetlila je noćno nebo i bila vidljiva kilometrima daleko.
Erupcije na Etni se dešavaju prilično često i obično nisu ometajuće ili pretnja lokalnom stanovništvu.
Međutim, naučnici su rekli da je u poslednje vreme došlo do veće aktivnosti, sa čestim i snažnim eksplozijama.
Etna se nalazi na mediteranskom ostrvu Siciliji, kod obale Italije.
Takođe je jedan od najaktivnijih vulkana na svetu, sa erupcijama koje se dešavaju nekoliko puta godišnje - a ponekad čak i u roku od mesec dana.
U petak je Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju, koji prati vulkane u Italiji, izvestio da je lava počela da teče na istočnoj strani Etne.
Ova najnovija erupcija dogodila se u ponedeljak uveče, kada stručnjaci kažu da je rastopljena stena izbila iz eruptivnog otvora na visini od oko 3.000 metara.
Takođe je primećen dim koji dolazi sa planine, a zvaničnici su podigli nivo uzbune za vulkan sa zelenog na žuti i pojačali praćenje Etne kako bi pažljivo pratili eventualnu povećanu aktivnost.
(Kurir.rs/BBC)