Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Izraelske snage podigle su u utorak par borbenih aviona kako bi presrele putnički avion, nakon što je pilot slučajno aktivirao uzbunu za otmicu.

Let 155 poljske avio-kompanije LOT, kojim je upravljala bugarska kompanija Electra Airways, prevozio je 180 putnika iz Varšave za Tel Aviv kada je emitovao signal da je avion otet.

Bugarska i Turska su takođe podigle svoje avione kako bi reagovale na ozbiljnu pretnju. Izraelska vojska je saopštila da su borbeni avioni upućeni zbog "gubitka kontakta sa letelicom", ali je kontakt ubrzo ponovo uspostavljen.

Avion je nakon incidenta bezbedno sleteo u Bugarsku.

"Incident je završen i kontakt sa avionom je ponovo uspostavljen. Nema bojazni od bezbednosnog incidenta", navodi se u saopštenju Izraelskih odbrambenih snaga.

Bugarska je poslala avion MiG-29 da presretne letelicu nakon što je prešla severnu granicu zemlje iznad Dunava, a nakon uzbune koju je pokrenula NATO misija Air Policing (kontrola vazdušnog prostora) iznad Bugarske, preneo je bugarski javni servis BNT.

Greškom emitovan kod

Putnički avion je emitovao transponderski kod 7500, koji se koristi za slanje signala o nezakonitom ometanju letelice, uključujući otmicu.

Turska je takođe poslala dva borbena aviona F-16 da prate avion na njegovoj daljoj ruti, javio je BNT.

Alarm se aktivirao dva puta: jednom kada je avion ušao u bugarski vazdušni prostor i ponovo nakon što je napustio turski vazdušni prostor.

Uzrok incidenta

Bugarsko ministarstvo saobraćaja okrivilo je "tehnički kvar na transponderu aviona, koji je emitovao lažni signal [kod 7500] o nezakonitom ometanju/otmici".

Portparol LOT-a, Kšištof Močulski, izjavio je da je incident izazvan pogrešno podešenim transponderom, prenela je poljska državna novinska agencija PAP.

Močulski je dodao da je kontrola letenja kasnije pitala pilota da li je hitna prijava i dalje na snazi, na šta je pilot potvrdio da je uzbuna bila lažna.