Slušaj vest

Snažno nevreme koje je u utorak popodne zahvatilo Švajcarsku izazvalo je poplave, odrone, grad i brojne probleme u saobraćaju, a hitne službe su tokom noći između utorka i srede intervenisale više stotina puta.

Nakon toplotnog talasa koji je trajao čak dve nedelje, temperature su naglo pale, a obilne padavine i grmljavinsko nevreme zahvatili su veliki deo zemlje, piše Blick.

Prema prognozi švajcarske meteorološke službe, kiša je najpre zahvatila zapadne i istočne delove zemlje, a zatim se proširila na centralnu Švajcarsku. Savezne vlasti izdale su upozorenje trećeg stepena za veći deo zemlje zbog opasnosti od jakog grmljavinskog nevremena, udara groma, rušenja stabala i mogućih poplava. Za područje Val de Traversa proglašen je četvrti, još viši stepen upozorenja.

Da situacija vrlo brzo može postati veoma opasna pokazuje i odron koji se dogodio u mestu Zedorf, gde je bujica blata zatrpala put prema Bauenu.

Nevreme u Lucernu i Cirihu

Nevreme je tokom večeri pogodilo i Lucern, gde su zabeleženi jaki pljuskovi, grmljavina i grad. U sredu su meteorolozi upozorili da se najveće količine padavina očekuju na severnim padinama Alpa i u istočnoj Švajcarskoj, dok bi područje Berna i severozapad zemlje trebalo da budu pošteđeni najtežih posledica.

I u glavnom gradu Cirihu obilne kiše izazvale su velike probleme. Na železničkoj stanici Štadelhofen voda je počela da curi sa plafona, zbog čega su putnici morali da zaobilaze velike bare na peronu.

Posebno teško pogođeno bilo je područje Valiselena, gde su poplavljeni podrumi, garaže i centar grada. Stanovnici su prijavili da je voda prodrla u stambene zgrade, dok je u jednoj garaži dostizala visinu od 30 do 40 centimetara. Ulazi u zgrade morali su da budu zatvoreni i dodatno zaštićeni džakovima sa peskom, piše Blick.

U obližnjem Opfikonu podzemne garaže takođe su poplavljene. U Valiselenu je jedno dostavno vozilo ostalo zaglavljeno u poplavljenom podvožnjaku, gde je voda gotovo dostigla krov vozila. Policija je ogradila područje, a za sada nije poznato da li ima povređenih.

Najviše problema zabeleženo je u kantonu Cirih, gde su vatrogasci tokom večeri primili više od 700 poziva. Snažno nevreme je oko 20.30 časova poplavilo puteve, podrume i podzemne garaže, a izlili su se i brojni vodotokovi.

Posebno su pogođeni severni delovi Ciriha, kao i mesta Valiselen, Dibendorf i Rafc. Zbog velikog broja intervencija aktiviran je poseban krizni režim, a u akcije su uključene profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice iz celog kantona.

Nevreme poremetilo avio-saobraćaj

Nevreme je ozbiljno poremetilo i avio-saobraćaj. Zbog grmljavinskih oblaka iznad Aerodroma Cirih više od 30 aviona nije moglo da sleti, pa su preusmereni u Štutgart, Ženevu, Bazel i Lion.

U utorak uveče otkazana su 44 leta - 24 dolaska i 20 polazaka - a vlasti su izuzetno dozvolile odvijanje saobraćaja i nakon redovnog završetka rada aerodroma kako bi se smanjile gužve.