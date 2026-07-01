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Španija je tokom prošlog meseca zabeležila 1.029 smrtnih slučajeva više od proseka koji se pripisuju visokim temperaturama, pokazali su u sredu zvanični podaci, nakon petodnevnog toplotnog talasa tokom kojeg su temperature prelazile 40 stepeni Celzijusa, što je jun učinilo drugim najtoplijim u istoriji merenja.

Podaci sistema za svakodnevno praćenje smrtnosti Ministarstva zdravlja (MoMo) pokazuju da je ovogodišnji jun imao najveći broj smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom još od 2015. godine.

Prosečne temperature prošlog meseca bile su za 3,2 stepena više od uobičajenih, saopštila je državna meteorološka agencija AEMET, navodeći da je ovo drugi najtopliji jun od kada se vodi evidencija, odmah iza juna 2025. godine.

Na vrhuncu toplotnog talasa, 23. juna, čak 35,7 miliona ljudi, odnosno oko 73 odsto stanovništva Španije, bilo je izloženo zdravstvenim rizicima zbog visokih temperatura, dok je 38 odsto njih bilo u zoni visokog rizika.

1/11 Vidi galeriju Ekstremne vrućine širom Evrope zbog "toplotne kupole" Foto: María José López / ContactoPhoto / Profimedia, Tolga Akmen/EPA

Od 1975. godine u junu je zabeleženo ukupno 12 toplotnih talasa, a čak polovina njih dogodila se u poslednjih deset godina.

Svih 13 najtoplijih juna od početka merenja 1961. godine zabeleženo je u 21. veku.

To pokazuje da se toplotni talasi sada javljaju već na samom početku leta znatno češće nego ranije, izjavio je portparol AEMET-a Ruben del Kampo.

Tokom juna oboreno je 165 rekorda maksimalne dnevne temperature - od toga 145 mesečnih i 20 apsolutnih - kao i 225 rekorda najviših minimalnih temperatura, uključujući 180 mesečnih i 45 apsolutnih, saopštila je AEMET.