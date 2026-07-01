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Dvoje ljudi popelo se na vrh predajnog tornja Empajer stejt bildinga, razvilo transparent, a potom se, naizgled, i verilo u sredu popodne. Prema policijskim izvorima, oboje su nakon incidenta privedeni.

Penjanje, transparent, pa prosidba

Sve je počelo oko podneva, kada su muškarac i žena, oboje sa maskama na licu, viđeni na vrhu predajnog tornja Empajer stejt bildinga.

Razvili su transparent sa porukom: "Kada moć ljubavi pobedi ljubav prema moći, svet će upoznati mir".

Za sada nije poznato kako su uspeli da se popnu do samog vrha radio-televizijskog tornja.

Nakon što su istakli transparent, jedan od njih je nakratko počeo da se spušta, ali se ubrzo vratio na vrh. Policijski izvori rekli su za CBS News New York da su tokom akcije, navodno, objavljivali sadržaj na društvenim mrežama.

U prvim trenucima incidenta na vidikovcu ispod njih nalazili su se posetioci, ali je prostor kasnije evakuisan. Na lice mesta upućen je i helikopter njujorške policije.

Oko 12.35 dvoje penjača počelo je da se spušta. Kada su stigli do jedne od nižih platformi na tornju, usledio je neočekivan obrt - muškarac je kleknuo i, prema svemu sudeći, zaprosio ženu. Njih dvoje su se zatim zagrlili, ona je skinula masku, nakon čega su se poljubili.

Novinarka CBS News, Liza Rozner, izvestila je da je ulica ispod zgrade bila zatvorena dok je policija sprovodila intervenciju, u kojoj je učestvovala i elitna jedinica za hitne situacije.

Prema policijskim izvorima, oboje su privedeni oko 13 časova. Moguće optužbe uključuju neovlašćen ulazak na posed i izazivanje opasnosti neodgovornim ponašanjem.

"Gore vreba mnogo opasnosti"

Bivši glavni inženjer CBS News New York Džon Kliri upozorio je da je ovakav poduhvat izuzetno rizičan.

"Ovi ljudi su prilično hrabri ili ludi. Penjanje i spuštanje po tom tornju, naročito po ovakvoj vrućini, izuzetno je naporno. Dovoljna je jedna greška. Ne izgleda kao da nose bilo kakvu zaštitnu opremu. Na tornju ima mnogo radio-frekventnog zračenja i električne energije. Postoji veliki rizik. Za ovakve uslove prolazimo posebnu obuku - ovo nije isto što i penjanje po stenama. Reč je o aktivnom predajnom tornju, gde opasnosti vrebaju na svakom koraku", rekao je Kliri.

Empajer Stejt Bilding Foto: Profimedia

Nije prvi put da se neko popeo na toranj

Ovo nije prvi slučaj penjanja na toranj Empajer stejt bildinga. Glumac i pevač Džared Leto popeo se na njega 2023. godine kako bi obeležio pokretanje svetske turneje grupe 30 Seconds to Mars za 2024. godinu, ali je to učinio uz prethodno odobrenje.

Empajer stejt bilding poznat je i po kultnoj filmskoj sceni iz filma King Kong, u kojoj se džinovski majmun penje na vrh zgrade.