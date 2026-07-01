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Nemački savezni tužioci optužili su Ukrajinca za učešće u planiranju sabotaže gasovoda Severni tok koji je nekada transportovao ruski prirodni gas u Nemačku, potvrdili su njegovi advokati.

Glavno nemačko tužilaštvo u Karlsrueu nije odmah potvrdilo detalje optužnice. Nemački mediji izveštavaju da savezni tužioci optužuju osumnjičenog, identifikovanog samo kao Serhij K. prema nemačkim zakonima o privatnosti, za ratne zločine, izazivanje eksplozije eksplozivom i uništavanje infrastrukture.

Eksplozija na gasovodu Severni tok Foto: SWEDISH COAST GUARD HANDOUT, Printscreen Twitter

Sabotaža u Baltičkom moru

Istražitelji veruju da je Serhij K. koordinirao operaciju u Baltičkom moru, prema ranijim izjavama tužilaca. Savet za državnu bezbednost pri Višem regionalnom sudu Hanzeatskog društva u Hamburgu sada mora da odluči da li će prihvatiti optužbe i zakazati datum suđenja.

Eksplozije u blizini danskog ostrva Bornholm u septembru 2022. godine teško su oštetile oba gasovoda Severni tok, uzrokujući potpuni prekid protoka gasa. Severni tok 1 je isporučivao ruski prirodni gas Nemačkoj pre napada, dok Severni tok 2 još nije bio operativan.

U mesecima nakon ruske invazije na Ukrajinu, Moskva je više puta smanjivala ili obustavljala isporuke kroz Severni tok 1.

Sergij K. je uhapšen u avgustu 2025. godine dok je bio na odmoru sa porodicom na italijanskoj jadranskoj obali na osnovu evropske poternice. Mesecima se borio protiv ekstradicije Nemačkoj i neko vreme je štrajkovao glađu, tvrdeći da je bio zlostavljan.

(Kurir.rs/Indeks)

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