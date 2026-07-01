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Istraga stravičnog bombaškog napada u Monaku, u kojem je teško povređen ukrajinski milijarder Vadim Jermolajev (58), dobila je šokantan i potpuno neočekivan preokret.

Iako su vodeći evropski mediji, uključujući i nemački Bild, prvobitno javili da je u eksploziji supruga oligarha, Ana Jermolajeva (56), izgubila obe noge, ispostavilo se da je istina potpuno drugačija. Žena koja je teško stradala u napadu zapravo je njegova dugogodišnja ljubavnica.

1/5 Vidi galeriju Eksplozija u Monaku Foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia

Borba za život

Reč je o Ani Nasobini (46), koja je u trenutku eksplozije bila u društvu Jermolajeva ispred luksuzne rezidencije.

Zbog stravičnih povreda koje je zadobila, lekari u Nici bili su prinuđeni da joj amputiraju obe noge, i ona se trenutno nalazi u kritičnom stanju, a u napadu je povređen i dečak (13) za koga se navodi da je njen sin.

Zakonita supruga nije ni bila na mestu zločina

Dok su mediji brujali o tragediji bračnog para, zakonita supruga milijardera, Ana Jermolajeva (56) - sa kojom oligarh ima četvoro dece - oglasila se u ukrajinskim medijima.

Ona je potvrdila da se u vreme napada nalazila na potpuno drugoj lokaciji, da je nepovređena i da aktivno sarađuje sa istražnim organima.

Ana Jermolajeva i Vadim Jermolajev Foto: VALERY HACHE / AFP / Profimedia, Printscreen/X, Printscreen/Instagram

Detalji napada: Potera za napadačem sa rancem

Krvava drama odigrala se u ponedeljak uveče na samom ulazu u ultraluksuzni stambeni kompleks "Sun's Palace" u Monaku.

Policija poseduje video-snimak na kojem se vidi osumnjičeni muškarac kako neposredno pre eksplozije ostavlja ranac pun eksploziva i oštrih metalnih fragmenata pored zgrade. Napadač je nakon toga pobegao i za njim se i dalje intenzivno traga.

Ko je Ana Nasobina?

Prema izveštajima britanskih medija, Ana Nasobina je uspešna advokatica poreklom iz ukrajinskog grada Dnjepra.

Ona već duže vreme živi u Velikoj Britaniji, gde uspešno rukovodi investicionom kompanijom u Londonu i važi za suosnivača jednog prestižnog privatnog kluba u britanskoj prestonici.

Motiv: Surova osveta zbog prevare?

Francuski istražitelji trenutno razmatraju nekoliko motiva za ovaj brutalni napad. Jedna od glavnih teorija, koju prenose britanski mediji, jeste da je eksplozija bila čin osvete.

Sumnja se da je napad direktno povezan sa navodnim mrežama finansijskih prevara u koje je, prema nezvaničnim informacijama, umešan najstariji sin oligarha. Ipak, zvanične potvrde o ovim sumnjama još uvek nema.

1/4 Vidi galeriju Mesto gde se odigrala esplozija u Monaku Foto: SEBASTIEN NOGIER/EPA

Ko je Vadim Jermolajev?

Prema podacima magazina Forbes, Jermolajev je magnat za nekretnine i 23. najbogatiji čovek u Ukrajini.

Nakon ruske invazije na Ukrajinu, tajkun se odrekao ukrajinskog državljanstva i preselio u Monako.

Zvanični Kijev mu je uveo sankcije 2023. godine zbog optužbi za prodaju alkohola na teritoriji Krima.