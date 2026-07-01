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Jedan čovek iz Kolorada je bio prilično iznenađen kada je otvorio vrata svog kamiona i pronašao medveda kako sedi na vozačevom sedištu.

Neobičan susret dogodio se u Stimbot Springsu, gde je Endi Kerigan šetao oko stambene zgrade pa se vratio u svoj parkirani kamion.

Snimak nadzorne kamere koji je napravio Džastin E. Pikar prikazuje Kerigana kako otvara vozačeva vrata i njegov šok kada se suočio sa medvedom, koji je izgledao sasvim zadovoljno sedeći u vozilu. Nakon što se brzo povukao, Kerigan je otvorio druga vrata kamiona i drvenom daskom podstakao životinju da ode.

Medved, koji je izgledao kao mladunče, na kraju se izvukao iz automobila i pobegao bez incidenata.

Pikar, koji je zabeležio trenutak na CCTV-u, rekao je da je u početku bio uplašen onim što je video.

„U početku sam bio uplašen“, rekao je, pre nego što je dodao da se nasmejao kada je shvatio da Kerigan nije povređen.