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Američki pilot je nestao nakon što se helikopter MH-60S Sea Hawk srušio u Arapskom moru u sredu.

"Sea Hawk", koji je bio raspoređen na nosaču aviona USS Džordž H. V. Buš, bio je primoran da izvrši prinudno sletanje oko 3:30 ujutru, saopštila je američka 5. flota.

"Nema naznaka da je vanredna situacija bila izazvana neprijateljskim dejstvom", naveli su zvaničnici u objavi na mreži X.

"Tri od četiri člana posade helikoptera su spasena i nalaze se u stabilnom stanju na brodu Džordž H. V. Buš", dodala je 5. flota.

Američka mornarica i dalje traga za nestalim članom posade, dok je istraga o incidentu i dalje u toku.

(Kurir.rs/Njujork Post/Foto:Ilustracija)

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