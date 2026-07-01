Helikopter MH-60S Sea Hawk srušio u Arapskom moru, u toku je potraga za pilotom
Planeta
HELIKOPTER SE SRUŠIO U ARPASKO MORE: U togu je potraga za američkim pilotom
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Američki pilot je nestao nakon što se helikopter MH-60S Sea Hawk srušio u Arapskom moru u sredu.
"Sea Hawk", koji je bio raspoređen na nosaču aviona USS Džordž H. V. Buš, bio je primoran da izvrši prinudno sletanje oko 3:30 ujutru, saopštila je američka 5. flota.
"Nema naznaka da je vanredna situacija bila izazvana neprijateljskim dejstvom", naveli su zvaničnici u objavi na mreži X.
"Tri od četiri člana posade helikoptera su spasena i nalaze se u stabilnom stanju na brodu Džordž H. V. Buš", dodala je 5. flota.
Američka mornarica i dalje traga za nestalim članom posade, dok je istraga o incidentu i dalje u toku.
(Kurir.rs/Njujork Post/Foto:Ilustracija)
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