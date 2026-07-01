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Veliki vodeni vrtlog (vodeni tornado) formirao se iznad jezera u Nemačkoj u sredu popodne, izazivajući široku zabrinutost u tom području. Prirodni fenomen formirao se iznad Bodenskog jezera u blizini Lindaua, javila je nemačka novinska agencija DPA.

Jezero se prostire na granicama Nemačke, Austrije i Švajcarske, a vodeni vrtlog trajao je oko 15 minuta, saopštila je nemačka meteorološka služba, a prenosi DPA.

Meteorolog Kaj-Uve Nerding rekao je da je brzinu vetra teško proceniti, ali je procenio da je između 100 i 150 kilometara na sat. Nije mogao da proceni visinu i prečnik vodenog tornada.

Nakon što je prešao jezero, vrtlog se uputio ka Lindauu u Bavarskoj, na severoistočnoj obali jezera. Za sada nije prijavljena šteta, a policija je saopštila da nema izveštaja o bilo kakvoj vanrednoj situaciji na jezeru.

Vodeni tornado relativno je čest na Bodenskom jezeru, ali da je ovaj bio poseban po tome što je bio lako vidljiv sa obale. Takođe je napomenuo da se grmljavina koja je stvorila vodeni tornado u međuvremenu stišala.

„Imamo rotaciju u atmosferi na najnižim nivoima, i ova rotacija, u kombinaciji sa grmljavinom i njenim uzlaznim strujama, dovela je do formiranja vodenog tornada“, rekao je Nerding, prema pisanju Zidojče cajtunga, pozivajući se na DPA.

Dodao je da vremenski fenomeni poput ovog izazivaju tornada iznad kopna koja mogu oduvati krovove i obarati drveće.