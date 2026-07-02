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Američki predsednik Donald Tramp je u sredu obavio svoj prvi let u renoviranom Boingu 747 koji je primio kao poklon od Katara.

Luksuzni avion, navodno vredan oko 400 miliona dolara, zvanično je dodat floti Er Fors Van prošlog meseca. Pre nego što je odobren za upotrebu, morao je da prođe kroz opsežne modifikacije na trošak poreskih obveznika SAD, uključujući bezbednosne nadogradnje.

Tramp ga je koristio za let do Severne Dakote kako bi posetio novu predsedničku biblioteku Teodora Ruzvelta.

1/3 Vidi galeriju Donald Tramp predstavio novi predsednički avion Air Force One, poklon od Katara Foto: screenshot X/WhiteHouse

Tramp je prihvatio avion u maju 2025. godine uprkos žestokim kritikama. Izvanredan poklon od stranog saveznika izazvao je pravna i etička pitanja, a demokrate su ga osudile kao "očiglednu korupciju".

Pre poletanja, Tramp je rekao da bi Amerikanci trebalo da budu ponosni na avion.

"Iskreno, uzbuđen sam zbog prvog leta", rekao je novinarima. "Možete biti diskretni u vezi s tim ili ga možete otvoreno pokazati. I mislim da bi zemlja trebalo da bude veoma ponosna. Prelep je".

Na pitanje koliko modifikacije koštaju američke poreske obveznike, Tramp je rekao da je iznos minimalan u poređenju sa troškovima nabavke uporedivog aviona na drugi način.