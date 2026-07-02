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Bolnice oko Mont Everesta se bore da obezbede protivotrov nakon niza ujeda zmija na velikim nadmorskim visinama.

Zdravstveni zvaničnici kažu da je širenje otrovnih zmija u planinama Nepala podstaklo udaljene bolnice da se pripreme za vrstu medicinske hitne pomoći koja je nekada uglavnom bila ograničena na južne ravnice zemlje, izveštava britanski Telegraf.

Stručnjaci kažu da se otrovne zmije, uključujući kraljevske kobre, kreću uz planine kako se klima zagreva, predstavljajući pretnju za turiste i penjače. Primarna bolnica Sotang u okrugu Soluhumbu, u regionu Mont Everesta, apelovala je na Ministarstvo zdravlja i bezbednosti hrane za zalihe za lečenje sve većeg broja žrtava ujeda zmija.

"Oko 30 žrtava ujeda zmija potražilo je lečenje u našoj bolnici od 14. aprila", rekao je dr Pavan Moktan, lekar bolnice. "Dve žrtve su ujele otrovne zmije i upućene su u Katmandu na specijalističko lečenje".

Bolnica, koja leči stanovnike Mont Everesta na nadmorskim visinama iznad 2.000 metara, kaže da čeka protivotrov. Zvaničnici su rekli da su slični zahtevi stigli i iz drugih bolnica u brdovitim i planinskim regionima Nepala, jer lekari prijavljuju povećanje otrovnih ujeda van uobičajenog područja rasprostranjenosti zmija.

"Vidimo kako se zmije iz ravnica sele u brda", rekao je profesor Sandžib Kumar Šarma, lekar i stručnjak za zmije koji je pomogao u razvoju nacionalnih smernica za ujede zmija u Nepalu.

Foto: AP

"Globalno zagrevanje verovatno čini okruženje pogodnijim za njih, ali povećan saobraćaj i promene u ljudskim staništima takođe mogu biti faktori koji doprinose tome", rekao je Šarma za britanski Telegraf.

Prošle godine je lečio japanskog penjača koga je ujela otrovna zmija u blizini baznog kampa na Mont Everestu. Turista se oporavio, ali je Šarma rekao da slučaj pokazuje da ujedi otrovnih zmija više nisu ograničeni na ravnice.

Ujedi zmija su jedna od najzanemarenijih kriza javnog zdravlja u Nepalu.

"Ujed zmija je veoma nedovoljno prijavljena bolest", rekao je. "Naše studije pokazuju da se oko 80 procenata smrtnih slučajeva od ujeda zmija u Nepalu dogodi pre nego što pacijenti uopšte stignu do centra za lečenje".

Nepal se zagreva skoro dvostruko brže od globalnog proseka, što omogućava otrovnim zmijama da prežive na većim nadmorskim visinama nego u prošlosti. Ovaj trend je posebno izražen u brdima i planinama zemlje.

„Ljudi koji su izloženi visokom riziku od ujeda zmija, uključujući decu, one koji rade na poljima i one koji žive u kućama sa slamnatim krovovima, moraju biti svesni rizika“, rekao je Šarma.

Prošle godine, spasioci divljih životinja uhvatili su 10 otrovnih zmija, uključujući devet kraljevskih kobri, u području blizu Mont Everesta.