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Bogati malteški biznismen optužen da je naručio ubistvo Dafne Karuane Galicije pojavio se na sudu u sredu, devet godina nakon smrti novinarke koja je istraživala korupciju na malom mediteranskom ostrvu.

Jorgen Fenek (44) optužen je za saučesništvo u njenom ubistvu i kriminalnu zaveru. On je negirao bilo kakvu krivicu. Ukoliko bude osuđen, suočava se sa doživotnom zatvorskom kaznom. Karuana Galicija je ubijena u eksploziji automobila bombe 2017. godine. Njeno ubistvo je šokiralo Evropu i izazvalo političke previranja na Malti.

Angažovao bivšeg taksistu

Tužioci su prvobitno tvrdili da je Fenek angažovao bivšeg taksistu Melvina Teumu da pronađe nekoga ko će izvršiti ubistvo. Teuma je na kraju priznao vlastima svoju ulogu posrednika, rekavši da mu je Fenek platio 150.000 evra. Nakon što su ga tužioci pomilovali, dao je detaljan izveštaj o ubistvu.

Foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fenek je uhapšen krajem 2019. godine na jahti u blizini Malte u onome što tužioci kažu da je bio pokušaj bekstva. Suđenje je odloženo već nekoliko godina zbog pravnih rasprava o proceduralnim pitanjima. Trojica muškaraca koji su izvršili bombaški napad uhapšeni su nedeljama nakon ubistva i priznali su krivicu na početku suđenja. Dvojica su dobila doživotne kazne, a jedan blažu kaznu u zamenu za informacije.

Dvojica muškaraca koji su isporučili bombu osuđeni su na doživotni zatvor 2025. godine.

Teuma je rekao policiji da je regrutovao bombaše i planirao ubistvo u popularnom kafiću. Nakon nedelja praćenja 52-godišnje žrtve, postavili su bombu ispod njenog auto-sedišta. Detonirana je daljinskim upravljačem sa jahte na moru nakon signala jednog od muškaraca koji su posmatrali mesto događaja. Karuana Galicija je preminula na licu mesta.

Politička kriza nakon ubistva

Feneč je bio na čelu Tumas grupe, koja ima širok spektar interesovanja u oblasti igara na sreću, ugostiteljstva i zabave, upravljanja nekretninama i razvoja.

Rojters je 2020. godine izvestio da je Karuana Galicija mesecima pre ubistva pratila ofšor kompaniju 17 Blek, za koju je rekla da je osnovana da bi usmeravala koruptivne isplate malteškim liderima.

Nakon ubistva, otkriveno je da je Feneč bio vlasnik 17 Blek.

Atentat je izazvao političku krizu na Malti, a tadašnji premijer Džozef Muskat je bio primoran da podnese ostavku 2020. godine, uprkos tome što nikada nije bio povezan sa ubistvom. Suđenje se održava pred porotom i očekuje se da će trajati nekoliko nedelja.