Slušaj vest

Dramatičan snimak zabeležio je trenutak kada je ženu Džordžije u SAD pogodio grom ispred crkve, u jezivom događaju u kojem je za dlaku izbegla smrt.

Meri "Džena" Mena (54) kaže da je zahvalna što je ostala živa nakon što ju je 6. maja pogodio grom ispred Katoličke crkve Svetog Josifa u okrugu Kob, u saveznoj državi Džordžija.

Snimak nadzornih kamera sa parkinga crkve prikazuje njen automobil obavijen snažnim bljeskom svetlosti tokom jakog nevremena, preneo je Dejli Mejl.

Mena je rekla da je upravo otvorila vrata automobila kada je grom udario u drvo pored nje, raznevši ga i izazvavši snažan udarni talas koji je pogodio njeno vozilo. Od siline udara Mena je izgubila svest, a kada su na lice mesta stigli bolničari, ustanovili su da ne diše i da nema puls.

Na parkingu joj je odmah pružena hitna reanimacija, nakon čega je velikom brzinom prevezena u bolnicu, gde je, gotovo neverovatno, uspela da preživi. Mena je ispričala da je poslednje čega se seća bilo da sedi u automobilu usred oluje.

"Kiša je padala veoma jako... grmelo je i sevalo", rekla je na konferenciji za novinare održanoj ove sedmice, na kojoj je želela da zahvali pripadnicima hitnih službi koji su joj spasili život.

"Koliko sam kasnije saznala, grom je udario u drvo, prepolovio ga, zatim pogodio moj automobil, nakon čega sam doživela srčani zastoj", rekla je, prenosi televizija WSB-TV.

Na konferenciji za medije ove sedmice Mena nije mogla da sakrije emocije dok je grlila bolničare koji su joj pritekli u pomoć i spasili joj život.

Pomoćnik načelnika vatrogasne službe u Marijeti, Kevin Gerhard, rekao je da je Mena imala izuzetnu sreću što je preživela s obzirom na razmere nevremena u kojem je pogođena.

"Jedan od najvećih izazova bio je to što je kiša padala toliko jako da smo morali što pre da je sklonimo sa kiše i unesemo u vozilo Hitne pomoći", rekao je Gerhard.

"Na sreću, bolnica Keneston nije bila daleko, a osoblje je bilo spremno da je odmah primi".

Mena je rekla da se u međuvremenu potpuno oporavila i da su lekari nakon boravka u bolnici potvrdili da je dobrog zdravstvenog stanja.