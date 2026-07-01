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Glavni grad Ukrajine ponovo se našao na meti napada Rusije. Snažne eksplozije odjeknule su Kijevom u večernjim satima 1. jula, samo nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski javno upozorio da Rusija priprema novi udar masovnih razmera.

Novinari lista Kijev Independent izvestili su o glasnim detonacijama i aktiviranju sistema protivvazdušne odbrane oko 21:40 po lokalnom vremenu.

Ubrzo nakon toga, načelnik Vojne uprave grada Kijeva, Timur Tkačenko, apelovao je na građane da ostanu u skloništima, potvrdivši da jedinice PVO vode borbu sa neprijateljskim dronovima na obodima grada.

"Postoji velika verovatnoća da će jurišni dronovi nastaviti da se kreću ka samom centru prestonice", upozorio je Tkačenko, dodajući da u narednim danima preti opasnost i od kombinovanog napada širih razmera.

U strahu od dugotrajnih i razornih udara, Kijevljani su ponovo potražili spas u stanicama podzemne železnice, gde su mnogi podigli šatore, spremajući se za još jednu neizvesnu noć.

Dronovi nadiru iz svih pravaca i gase benzinske stanice

Neposredno pre prvih eksplozija, Vazduhoplovne snage Ukrajine izdale su hitno upozorenje o kretanju velikih grupa ruskih bespilotnih letelica ka Kijevu, ali i drugim ključnim gradovima poput Nikolajeva, Konotopa i Hersona.

Sat vremena kasnije, potvrđeno je da ka prestonici nadiru novi talasi dronova, a Tkačenko je naglasio da napadi dolaze "iz svih pravaca".

Zbog ozbiljnosti situacije i stalnih noćnih pretnji, ukrajinska naftna kompanija West Oil Group (WOG) donela je odluku o uvođenju restrikcija.

Počevši od 1. jula, sve WOG benzinske stanice u Kijevu i Kijevskoj oblasti biće zatvorene u periodu od 21:00 do 07:00 časova ujutru.

Ista bezbednosna pravila uvedena su i u sledećim oblastima: Sumska, Černigovska, Harkovska, Zaporoška, Dnjepropetrovska, Hersonska, kao i na pojedinim objektima u Poltavskoj oblasti.

Obaveštajni podaci i crni bilans u Harkovu

Ranije tog dana, tokom zajedničke konferencije za novinare sa irskim premijerom Majklom Martinom, predsednik Volodimir Zelenski je podelio zabrinjavajuće obaveštajne podatke.

"Svedoci smo velikih vazdušnih udara koji se ponavljaju jednom ili dvaput nedeljno. Danas imamo uznemirujuće vesti i jasne dokaze iz obaveštajnih krugova da Rusija priprema još jedan masovni talas vazdušnih napada", izjavio je Zelenski.

Ovo dramatično upozorenje usledilo je nakon dana punog tenzija i neprekidnih udara širom zemlje.

Posebno tragičan bio je napad vođenim avio-bombama na Harkov, u kojem je poginuo 15-godišnji dečak, dok je čak 32 civila povređeno.

Odmazda za udare na Moskvu

Sve intenzivniji napadi na Ukrajinu tumače se kao realizacija pretnji zvanične Moskve, koja je obećala osvetu za ukrajinske udare bespilotnim letelicama na rusku prestonicu tokom juna.

Ti napadi su po prvi put doneli surovu realnost rata direktno na ulice Moskve, uspešno onesposobivši Moskovsku rafineriju nafte, što je izazvalo ozbiljne poremećaje i nestašicu goriva na nacionalnom nivou u Rusiji.

Pored toga, uspešne ukrajinske operacije usmerene protiv ruske logistike na Krimu ozbiljno su uzdrmale narativ predsednika Vladimira Putina o navodnim pobedama na frontu, potencijalno ugrozivši i njegovu stabilnost na vlasti u Kremlju.

1/6 Vidi galeriju Ukrajinski napada na Moskvu i ruski napad na Kijev Foto: screenshot X

Na meti i kulturna baština Ukrajine

Pored civilne infrastrukture i stambenih četvrti, ruski masovni udari sve češće pogađaju i istorijske znamenitosti od neprocenjive kulturne važnosti za Ukrajinu.

Tokom kombinovanog udara 24. maja na Kijev, ozbiljno je oštećen Nacionalni muzej umetnosti, jedna od najstarijih i najznačajnijih kulturnih institucija u zemlji. Tada su stradale i zgrade Vlade, Kijevsko opersko pozorište, Ukrajinski dom, stadion "Dinamo" koji nosi ime Valerija Lobanovskog, kao i Muzej Černobilja.

1/16 Vidi galeriju Ruski napad na Ukrajinu, zapaljena Kijevsko-pečerska lavra, pravoslavna svetinja iz 11. veka Foto: Evgeniy Maloletka/AP, Danylo Antoniuk/AP