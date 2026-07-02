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Poljska vojska saopštila je da su završene vojne vazdušne operacije iznad teritorije Poljske, koje su bile povezane sa ruskim napadima na Ukrajinu. U saopštenju se navodi da nije zabeleženo narušavanje poljskog vazdušnog prostora, prenosi Rojters.

Ruski napad na Kijev. Poginulo 10, ranjeno 56 ljudi, među kojima i dvoje dece. Veliki broj Kijevljana spas potražio u stanicama metroa. Foto: Printscreen/X

- Obaveštavamo javnost da nije zabeleženo nikakvo narušavanje poljskog vazdušnog prostora - objavile su Oružane snage Poljske na društvenoj mreži "Iks".

Ranije tokom noći, Operativna komanda Oružanih snaga Poljske saopštila je da je Poljska, kao članica NATO-a i Evropske unije, u četvrtak podigla svoje borbene avione. Reč je o preventivnoj meri preduzetoj nakon ruskih vazdušnih udara na Ukrajinu.

(Kurir.rs/Reuters/Preneo: V.M.)

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