Reč je o preventivnoj meri preduzetoj nakon ruskih vazdušnih udara na Ukrajinu
Planeta
NATO HITNO PODIGAO BORBENE AVIONE! Uzbuna u Poljskoj posle ruskog napada na Ukrajinu!
Slušaj vest
Poljska vojska saopštila je da su završene vojne vazdušne operacije iznad teritorije Poljske, koje su bile povezane sa ruskim napadima na Ukrajinu. U saopštenju se navodi da nije zabeleženo narušavanje poljskog vazdušnog prostora, prenosi Rojters.
Ruski napad na Kijev. Poginulo 10, ranjeno 56 ljudi, među kojima i dvoje dece. Veliki broj Kijevljana spas potražio u stanicama metroa. Foto: Printscreen/X
Vidi galeriju
- Obaveštavamo javnost da nije zabeleženo nikakvo narušavanje poljskog vazdušnog prostora - objavile su Oružane snage Poljske na društvenoj mreži "Iks".
Ranije tokom noći, Operativna komanda Oružanih snaga Poljske saopštila je da je Poljska, kao članica NATO-a i Evropske unije, u četvrtak podigla svoje borbene avione. Reč je o preventivnoj meri preduzetoj nakon ruskih vazdušnih udara na Ukrajinu.
2 · Reaguj
Komentariši