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Poljska vojska saopštila je da su završene vojne vazdušne operacije iznad teritorije Poljske, koje su bile povezane sa ruskim napadima na Ukrajinu. U saopštenju se navodi da nije zabeleženo narušavanje poljskog vazdušnog prostora, prenosi Rojters.

1/5 Vidi galeriju Ruski napad na Kijev. Poginulo 10, ranjeno 56 ljudi, među kojima i dvoje dece. Veliki broj Kijevljana spas potražio u stanicama metroa. Foto: Printscreen/X

- Obaveštavamo javnost da nije zabeleženo nikakvo narušavanje poljskog vazdušnog prostora - objavile su Oružane snage Poljske na društvenoj mreži "Iks".