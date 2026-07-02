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Dvoje pacijenata poginulo je u požaru koji je rano jutros izbio u bolnici u nemačkom gradu Ludvigslust, dok je najmanje 34 osobe povređeno. U toku je potpuna evakuacija klinike i velika akcija hitnih službi, prenosi Tagesschau.

Prema dostupnim informacijama, požar je izbio u sobi jednog pacijenta u klinici LUP, a zatim se proširio na krov odeljenja radiologije.

Vatrogasci su na terenu od ranih jutarnjih sati, nakon što je dojava primljena oko 4:30 sati. U akciju su uključene sve vatrogasne jedinice iz okolnih mesta.

Požar je u međuvremenu stavljen pod kontrolu i više nema otvorenog plamena, ali je situacija na terenu i dalje veoma složena. U toku je potpuna evakuacija bolnice, uključujući i pomoćne objekte.

Prema informacijama vatrogasaca, pacijenti su zbrinuti na bezbednom mestu u okviru bolničkog kompleksa. Hitna služba bolnice privremeno nije radila, ali je u međuvremenu ponovo otvorena.

Nemačka novinska agencija DPA javlja da su dve osobe poginule, a najmanje 34 su povređene, ali za sada nema detaljnijih informacija o njihovom zdravstvenom stanju.

Zbog gustog dima, stanovništvu je preporučeno da drže zatvorene prozore i vrata.