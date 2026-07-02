GORI BOLNICA U NEMAČKOJ, IMA MRTVIH I POVREĐENIH! U toku je HITNA evakuacija, upućen apel stanovništvu! OPSADNO STANJE! (FOTO/VIDEO)
Dvoje pacijenata poginulo je u požaru koji je rano jutros izbio u bolnici u nemačkom gradu Ludvigslust, dok je najmanje 34 osobe povređeno. U toku je potpuna evakuacija klinike i velika akcija hitnih službi, prenosi Tagesschau.
Prema dostupnim informacijama, požar je izbio u sobi jednog pacijenta u klinici LUP, a zatim se proširio na krov odeljenja radiologije.
Vatrogasci su na terenu od ranih jutarnjih sati, nakon što je dojava primljena oko 4:30 sati. U akciju su uključene sve vatrogasne jedinice iz okolnih mesta.
Požar je u međuvremenu stavljen pod kontrolu i više nema otvorenog plamena, ali je situacija na terenu i dalje veoma složena. U toku je potpuna evakuacija bolnice, uključujući i pomoćne objekte.
Prema informacijama vatrogasaca, pacijenti su zbrinuti na bezbednom mestu u okviru bolničkog kompleksa. Hitna služba bolnice privremeno nije radila, ali je u međuvremenu ponovo otvorena.
Nemačka novinska agencija DPA javlja da su dve osobe poginule, a najmanje 34 su povređene, ali za sada nema detaljnijih informacija o njihovom zdravstvenom stanju.
Zbog gustog dima, stanovništvu je preporučeno da drže zatvorene prozore i vrata.
Ispred bolnice okupio se veliki broj članova porodica pacijenata koji čekaju nove informacije. Za njih je otvorena telefonska linija za pomoć na broju 03874/433502.
(Kurir.rs/Tagesschau.de/The Sun/Preneo: V.M.)