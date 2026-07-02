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– „Snažna država mora da ima snažnu vojsku, jer samo ona može da garantuje bezbednost zemlje, izjavio je generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KPK), predsednik Kine i predsednik Centralne vojne komisije, Si Đinping.

Na svečanosti povodom 105. godišnjice osnivanja KPK u Pekingu, Si je pozvao na doslednu primenu partijskih smernica za jačanje vojske u novoj eri i vojne strategije za novo doba, uz očuvanje apsolutnog rukovodstva Partije nad narodnim oružanim snagama i nastavak razvoja vojske.

Naglasio je da će Kina preduzeti niz mera za jačanje političke lojalnosti oružanih snaga, unapređenje vojske kroz reforme, tehnološki razvoj i obuku stručnih kadrova, kao i za njeno upravljanje u skladu sa zakonom.

Si je istakao da će Kina nastaviti da radi na modernizaciji nacionalne odbrane i oružanih snaga, da će ostvariti cilj obeležavanja stogodišnjice Narodnooslobodilačke armije Kine do 2027. godine i ubrzati izgradnju oružanih snaga svetske klase, kako bi odlučno zaštitila nacionalni suverenitet, bezbednost i razvojne interese, ali i dala veći doprinos očuvanju svetskog mira i razvoja.