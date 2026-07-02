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Ruski predsednik Vladimir Putin od početka rata u Ukrajini 2022. godine četvrti put je proširio centralnu upravu Federalne službe obezbeđenja (FSO). Novom uredbom broj zaposlenih u tom telu povećan je sa 785 na 812.

Ovaj potez usledio je nakon niza jačanja bezbednosnih mera tokom rata, a dolazi u vreme medijskih izveštaja o Putinovom strahu od mogućeg atentata ili državnog udara, zbog čega su dodatno pojačane mere zaštite oko lidera Kremlja, piše "Kijev post".

FSO je zadužen za širok spektar bezbednosnih zadataka, uključujući i neposredno obezbeđenje šefa države. Njihov primarni zadatak je zaštita predsednika, njegove porodice i premijera, ali su nadležni i za obezbeđenje Kremlja, parlamenta (Državne dume), kao i desetina strogo čuvanih predsedničkih rezidencija.

1/4 Vidi galeriju Vladimir Putin Foto: Alexander Kazakov / Zuma Press / Profimedia, Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia

Veruje se da, pored centralne uprave, ova služba broji desetine hiljada oficira i vojnika. Jedno specijalizovano odeljenje FSO-a, Služba za specijalne komunikacije (Specsvjaz), zaduženo je za nadzor nad nuklearnim koferom koji prati Putina, dok njegovu neposrednu fizičku zaštitu obavlja posebna Jedinica za bezbednost predsednika.

Pre početka rata u Ukrajini, centralni aparat službe nije proširivan još od 2010. godine. Prva uredba kojom je određen maksimalan broj zaposlenih u centralnoj upravi FSO-a doneta je 2004. godine, kada je taj broj bio ograničen na 600.

1/4 Vidi galeriju Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije i bivši ruski predsednik Foto: AP Ekaterina Shtukina

Od tada je broj zaposlenih više puta povećavan, pa je 2010. godine, za vreme predsednika Dmitrija Medvedeva, dostigao 725. Taj broj ostao je nepromenjen gotovo 13 godina, sve dok ga Putin krajem 2022. nije povećao na 760.

Od početka rata Putin je broj zaposlenih povećao još tri puta, pa je sa predratnih 725 porastao na 812 prema najnovijoj uredbi, što predstavlja povećanje od oko 12 odsto.

Uredba je stupila na snagu 1. jula, a kako navodi nezavisni medij "Verstka", ovo je prvo proširenje usred godine od početka rata. Ranije izmene stupale su na snagu početkom ili krajem godine.

1/20 Vidi galeriju Vojna parada u Moskvi za Dan pobede - obraćanje Putina Foto: Youtube Printscreen

Ruski i međunarodni mediji poslednjih meseci izveštavaju da je Putin sve zabrinutiji za sopstvenu bezbednost.

U maju je objavljena procena jedne evropske obaveštajne službe, koju su preneli zapadni mediji, prema kojoj se Putin plaši pokušaja atentata i državnog udara, zbog čega su bezbednosne mere značajno pooštrene.

Prema tim izveštajima, zaposlenima koji rade u neposrednoj blizini Putina zabranjeno je korišćenje mobilnih telefona, a obavezni su da nose zaštitne maske i skidaju ručne satove pre susreta s njim.

1/8 Vidi galeriju Putin na Božićnoj liturgiji nedaleko od Moskve Foto: VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Press Service

FSO je, takođe, značajno smanjio broj Putinovih putovanja i češće ga zadržava u strogo obezbeđenim objektima, dok su njegova putovanja u inostranstvo praćena vidljivo pojačanim merama bezbednosti.