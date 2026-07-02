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Jedna osoba je poginula, a nekoliko ih je povređeno u tri napada zapaljivim bombama koji su izvedeni u sredu pre zore na domove članova grčke vladajuće konzervativne stranke Nova demokratija, saopštile su vlasti.

1/5 Vidi galeriju Napad na političare iz vladajuće stranke Nova demokratija u Solunu Foto: Giannis Papanikos/AP

Napadi su izvedeni između 4:00 i 4:45 časova ispred stambenih zgrada u Solunu. Napadači su koristili improvizovane eksplozivne naprave napravljene od plinskih boca za kampovanje. Sve povrede nastale su u poslednjem od tri napada, kada su zapaljeni automobili i motocikli, saopštila je policija.

Jedan od zapaljenih automobila navodno je bio u vlasništvu Afroditi Nestore, kandidatkinje stranke Nova demokratija na parlamentarnim izborima. Nestora je zadobila opekotine, dok je njena majka preminula na odeljenju intenzivne nege od posledica teških opekotina. Policija je saopštila da su u bolnicu prevezena još dva stanara iste zgrade.

Premijer Grčke, Kirijakos Micotakis, koji je ujedno i lider Nove demokratije, otputovao je u sredu popodne u Solun kako bi posetio povređene u bolnici. On je ocenio da smrt majke kandidatkinje predstavlja potvrdu "slepog nasilja u javnom životu".

- Prolivena krv i podele koje šire ekstremisti više neće biti tolerisani - naveo je Micotakis u pisanom saopštenju.

- Legitimitet države i jedinstvo društva sada moraju da gurnu terorizam tamo gde mu je mesto - na marginu.

On je dodao da je Grčka svoj ekonomski oporavak zaslužila napornim radom i da je uz velike napore prevazišla unutrašnje podele iz prošlosti.

- Nikada se neće vratiti na staro - poručio je Micotakis.

Napadi tajanstvenih grčkih militantnih grupa na simbole vlasti ili imovinu političara, policije i drugih državnih zvaničnika relativno su česti. Većina njih izaziva materijalnu štetu, ali bez ljudskih žrtava.

U julu 2025. godine bomba je eksplodirala ispred kuće predsednika grčkog udruženja zatvorskih čuvara u Solunu. On nije povređen, ali su dve osobe zadobile lakše povrede od razbijenog stakla.

U junu 2024. godine policajac koji je obezbeđivao kuću jednog visokog sudije u Atini povređen je u napadu zapaljivom bombom.

- Članovi i pristalice Nove demokratije neće dozvoliti da budu zastrašeni - saopštio je sekretar Političkog odbora stranke Konstantinos Kiranakis.

On je ocenio da su napadi "predstavljali pravi teroristički napad na domove članova Nove demokratije" i dodao da su "njihovi izvršioci imali nameru da ubiju".