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Vatikanje u četvrtak oštro reagovao na događaj na kojem su proglašeni novi biskupi bez papinog odobrenja, proglasivši Društvo svetog Pija X (SSPX) u raskolu s Crkvom, ekskomunicirajući njegove biskupe i upozorivši vernike.

Vatikanska kancelarija za doktrinu otišla je i dalje od minimalnih sankcija predviđenih kanonskim pravom Crkve kako bi odgovorila na posvećenje četiri nova biskupa na seminaru organizacije u Ekonu, u Švajcarskoj, koje je održano u sredu.

Biskupi iz Društva Svetog Pija X Foto: Baz Ratner/AP

Vatikan je ekskomunicirao četiri nova biskupa, kao i dvojicu biskupa koji su učestvovali u ceremoniji. Posvećenja su proglašena "činovima raskola", a sama organizacija je ocenjena kao grupa koja je izazvala raskol, odnosno namerno razdvajanje od Katoličke crkve.

Vatikan je upozorio vernike koji prisustvuju misama ove organizacije da to prestanu da rade, navodeći da se "oni koji formalno pripadaju" toj grupi smatraju raskolnicima i ekskomuniciranima. Takođe je proglasio nevažećim sakramente ispovesti i braka koje služe sveštenici ove organizacije.

Sankcije, posebno one koje ciljaju sveštenike, vernike i sakramente koje mogu primiti, bile su posebno stroge i poništile su ustupke koje je Vatikan poslednjih godina dao SSPX-u u okviru pokušaja da se grupa vrati pod okrilje Rima.

Ekskomunicirani biskupi Foto: Baz Ratner/AP

Francuski nadbiskup Marsel Lefebvre osnovao je SSPX 1970. godine kao protivljenje modernim reformama Drugog vatikanskog koncila. Između ostalog, skupovi iz 1960-ih poznati kao Drugi vatikanski koncil izmenili su odnose Crkve sa drugim hrišćanima, Jevrejima i pripadnicima drugih vera, a omogućili su i da se misa služi na narodnom jeziku umesto na latinskom.

Lefebvre je 1988. godine posvetio četiri biskupa bez papinog odobrenja. Vatikan je odmah ekskomunicirao Lefebvrea i ta četiri biskupa i proglasio to "činim raskola".

Papa Benedikt XVI je 2009. godine ukinuo ekskomunikacije kao deo višegodišnjeg nastojanja da se grupa približi Crkvi, ali SSPX danas nema pravni status unutar Crkve i prema dekretu od četvrtka, proglašeno je stanje raskola.

Nadbiskup Mišel Goldade Foto: Baz Ratner/AP

Ova posvećenja predstavljaju krizu za papu Lava, jer je američki papa naglašavao potrebu jedinstva Crkve. On se posebno obraćao konzervativnom i tradicionalističkom krilu Crkve, koje je u velikoj meri bilo udaljeno tokom pontifikata papa Franje.

Međutim, sankcije uvedene u četvrtak ukazuju da je, posle skoro pet decenija pokušaja pregovora sa ovom organizacijom, Sveta stolica izgubila strpljenje.

Vatikan je reagovao tako oštro delimično i zato što grupa predstavlja svojevrsnu pretnju, jer simbolizuje paralelnu, ultrakatoličku, pretkoncilsku Crkvu koja je rasla decenijama nakon svog prvobitnog raskida sa Rimom.

Biskupi Foto: Baz Ratner/AP

Grupa danas ima šest biskupa, 751 sveštenika, 264 bogoslova koji se obučavaju u pet bogoslovija, 145 braće, 88 oblata i 250 redovnica 50 različitih nacionalnosti, prema statistikama SSPX-a.

SSPX optužuje Crkvu da je pravila velike grešake poput približavanja modernizmu i liberalizmu i tvrdi da samo ona čuva pravu Hristovu veru. Posvećenja je pravdala pozivanjem na "stanje nužde" kako bi služila svojim vernicima.

U svojoj propovedi tokom ceremonije posvećenja u sredu, poglavar SSPX-a, sveštenik David Paljarani, takođe je tvrdio da posvećenja služe papi Lavu i Crkvi.

1/10 Vidi galeriju Papa Lav XIV u Madridu, dočekalo ga 1,2 miliona ljudi Foto: Borja Sanchez-Trillo/EFE, SERGIO PEREZ/EFE

- Optužuju nas da ne poštujemo papu - rekao je Paljarani.