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Britani Klark (31) je napao aligatordok su se ona, njen dečko i prijateljica rashlađivali na reci Ekonlokheči na Floridi. Njen dečko, Čens Alison, pokušao je da savlada aligatora, ali nije uspeo da spreči da joj otkine obe ruke u stravičnom napadu.

Izveštaj medicinskog veštaka opisuje njene poslednje trenutke, kada ih je aligator napao dok su se kupali u vodi dubokoj oko metar.

- Dok su plivali, aligator je uhvatio Britani za ruku i započeo "smrtonosni okret". Njen dečko Čens zgrabio je aligatora pokušavajući da ga natera da je pusti, ali ih je oboje povukao pod vodu.

Britani Klark, žrtva napada aligatora na Floridi Foto: Facebook

Aligatori i krokodili često savladavaju plen takozvanim "smrtonosnim okretom", nasilnom tehnikom okretanja žrtve pod vodom dok se ne utopi. Čens je uspeo da joj na trenutak oslobodi jednu ruku, pre nego što joj je aligator uhvatio drugu.

- Čens je pokušao da ih oboje izvuče na obalu kada je aligator konačno pustio žrtvu, nakon čega je na obali započeo reanimaciju i pozvao 911.

Britanin dečko, Čens Alison Foto: Facebook

Poziv hitnoj službi desio se tokom napada, kada je njihova prijateljica opisivala Britanine povrede kao "užasne", dodajući da joj je "jedna ruka potpuno otkinuta, a druga se jedva drži".

- Požurite, gubi mnogo krvi, moramo da zaustavimo krvarenje.

Britani Klark Foto: Facebook

U pozadini su se čuli vrisci i plač dok su se troje ljudi borili sa situacijom.

Nedugo zatim, Čens je uzviknuo: "Obe ruke, obe ruke su joj otkinute", dok je prijateljica dobacivala da ruka "visi o koncu".

Na pitanje gde je druga ruka, odgovorila je: "Nema je."

Čens je operateru rekao da je uspeo da izvuče Britani iz vode uz pomoć prijateljice.

- Daleko smo od staze, kod male zone za ulazak u reku. Treba nam pomoć odmah! Možda ćete videti helikopter. Ako ga vidite, pokušajte da ga signalizirate.

Britani Klark Foto: Facebook

Britani je preživela prvi napad i hitno je prevezena u bolnicu, ali je kasnije podlegla povredama. Zvaničnici Floride za zaštitu ribe i divljih životinja (FWC) uhvatili su dva aligatora.

Portparol FWC-a Čad Veber rekao je: "Planinarili su i samo su stali da se rashlade."

- Ona je ugrizena za obe ruke. Dečko je bio taj koji je pozvao pomoć i pokušavao da je izvuče iz usta aligatora, ali je ona preminula na putu do bolnice.

Britanin stariji brat Nik rekao je za FOX 35 da je volela prirodu i da je bila puna života.

- Bila je neverovatna osoba, ljubazna i uvek spremna da pomogne svima kojima je pomoć bila potrebna.

Britani Klark Foto: Facebook

Staza Barr Street Trailhead, popularna planinarska ruta gde se tragedija dogodila, zatvorena je do daljeg. Ovo dolazi posle niza napada aligatora na Floridi ove nedelje. Samo 24 sata ranije, dečaka je ugrizao aligator za ruku dok je pecao sa ocem, prenosi WESH.

Zvaničnici su eutanizirali aligatora koji je napao dečaka. Ronilac sa disaljkom je napadnut u reci Rejnbou 21. juna - oko 160 kilometara od mesta smrtonosnog napada.

Reka je privremeno zatvorena pre nego što su vlasti locirale i uklonile životinju. Florida je od 1948. godine zabeležila više od 450 napada aligatora, od kojih je samo 30 bilo sa smrtnim ishodom. Država ima oko 1,5 miliona aligatora, ali su incidenti sa ljudima retki.

U proseku se zabeleži oko osam neisprovociranih ugriza godišnje, prema FWC-u. Prošle godine bilo je 13 napada, sa dve smrti, šest teških povreda i pet lakših.

Čens Alison i Britani Klark Foto: Facebook

Planinarima se savetuje da izbegavaju rizične aktivnosti, poput ulaska u vodu za koju se zna da u njoj žive aligatori. Profesor ekologije divljih životinja dr Frenk Macoti rekao je: