Slušaj vest

Nemački tužioci smatraju da je ukrajinski državljanin osumnjičen za sabotažu gasovoda u Baltičkom moru 2022. godine delovao "po naređenju državnih vlasti u Ukrajini". Osumnjičeni je zvanično optužen u sredu.

Ukrajinske državne vlasti stajale su iza sabotaže gasovoda Severni tok 2022. godine, koji povezuje Rusiju i Evropu, saopštili su nemački tužioci u četvrtak.

1/15 Vidi galeriju Eksplozija na gasovodu Severni tok Foto: SWEDISH COAST GUARD HANDOUT, Printscreen Twitter

U saopštenju u kojem su detaljno navedene optužbe protiv osumnjičenog Serhija K., tužioci su naveli da su on i šest saučesnika delovali "po naređenju državnih vlasti u Ukrajini".

Prema navodima tužilaštva, Serhij K. (50), bio je "oficir u ukrajinskoj vojsci" u vreme operacije, a i njegovi saučesnici su takođe bili "vojno osoblje".

1/16 Vidi galeriju Hapšenje ukrajinskog državljanina zbog sabotaže Severnog toka Foto: RONALD WITTEK/EPA, Uli Deck/DPA

Navodi se da je plan bio da se "unište gasovodi Severni tok 1 i Severni tok 2", sa ciljem da se "trajno obustavi isporuka gasa tim cevovodima i spreči Rusija da koristi prihode od trgovine prirodnim gasom za finansiranje ratnih napora".

Nemačkaje jedan od najvećih vojnih saveznika Ukrajine u ratu protiv Rusije, pa bi ovaj slučaj mogao izazvati diplomatske tenzije.

1/15 Vidi galeriju Eksplozija na gasovodu Severni tok Foto: SWEDISH COAST GUARD HANDOUT, Printscreen Twitter

Sabotaža Severnog toka - kako je operacija izvedena?

Prema navodima tužilaca, Serhij i njegov tim putovali su iz Ukrajine u Nemačku koristeći lažne ukrajinske pasoše, a zatim su iznajmili jahtu "Andromeda" od nemačke kompanije u severnom gradu Rostoku.

Istražitelji su navodno pronašli tragove vojnih eksploziva HMX i RDX na brodu "Andromeda", koji su bili postavljeni sa tajmerima na podmorske gasovode kod danskog ostrva Bornholm do 22. septembra 2022. godine.

Eksplozije su se dogodile četiri dana kasnije, 26. septembra, i izazvale su značajnu štetu, iako gasovodi u tom trenutku nisu bili u funkciji.

- Pre incidenta, oko polovine godišnje nemačke potrošnje prirodnog gasa transportovano je putem Severnog toka 1 - naveli su tužioci.

1/15 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Osumnjičeni negira optužbe

Nemački mediji su u sredu objavili da je Serhij K. optužen za saučesništvo u ratnom zločinu, ometanje javnih usluga, izazivanje eksplozije i uništavanje infrastrukture.

Optužbe su usledile nakon njegovog izručenja Nemačkoj iz Italije, gde je uhapšen po nemačkoj poternici u avgustu 2025. godine.