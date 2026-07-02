OVO SU RUSI KOJI SU SE POPELI NA KROV NJUJORKA! Poznati su odranije, policija je otkrila njihov identitet, učestvovali su u SNIMANJU poznatog SPEKTAKLA! (VIDEO)
Identifikovan je maskirani par koji se s transparentom popeo na vrh "Empajr stejt bildinga", a zatim se tu i verio. Angela Nikolau (33) i Ivan Berkus (32) privedeni su u sredu popodne i suočavaju se s više optužbi.
Sumnjiče se za provalu, neovlašćeni upad na tuđu imovinu, grubo ugrožavanje života ili bezbednosti drugih, kršenje lokalnih propisa, narušavanje javnog reda i mira, kao i posedovanje alata za provalu, prenosi "Dejli mejl".
Par iz Rusije je u sredu uveče izveden iz policijske stanice u Njujorku. Berkus je imao neutralan izraz lica dok su ga dva policajca izvodila iz zgrade i ubacila u beli kombi.
Bio je vezan lisicama, kao i njegova partnerka Nikolau, koja se prilikom premeštaja u sud na Menhetnu osmehnula.
Podsetimo, na vrhu "Empajr stejt bildinga" držali su transparent na kojem je pisalo: "Kada snaga ljubavi nadvlada ljubav prema moći, svet će upoznati mir".
Kasnije su se spustili na nižu platformu, gde je Berkus kleknuo i zaprosio Nikolau. Ona je, kako se čini, rekla "da", nakon čega su skinuli maske i poljubili se, dok je helikopter kružio iznad njih.
Influenserka je objavila video sa vrha "Empajr stejt bildinga" oko podneva. Par je inače poznat po penjanju na nebodere i učestvovao je u Netflix dokumentarcu iz 2024. godine pod nazivom "Skywalkers: A Love Story".
- Bili smo na samom vrhu. Videla sam dvoje ljudi kako otvaraju mrežasta vrata i penju se na vrh. Pretpostavila sam da im je ulazak dozvoljen - rekla je svedok Džuli Moris.
(Kurir.rs/Daily Mail/Jutarnji.hr)