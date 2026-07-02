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Identifikovan je maskirani par koji se s transparentom popeo na vrh "Empajr stejt bildinga", a zatim se tu i verio. Angela Nikolau (33) i Ivan Berkus (32) privedeni su u sredu popodne i suočavaju se s više optužbi.

1/28 Vidi galeriju Ovo je ruski par koji se popeo na vrh Empajr stejt bildinga u Njujorku Foto: Barry Williams / Newscom / Profimedia, HONS/Netflix

Sumnjiče se za provalu, neovlašćeni upad na tuđu imovinu, grubo ugrožavanje života ili bezbednosti drugih, kršenje lokalnih propisa, narušavanje javnog reda i mira, kao i posedovanje alata za provalu, prenosi "Dejli mejl".

Par iz Rusije je u sredu uveče izveden iz policijske stanice u Njujorku. Berkus je imao neutralan izraz lica dok su ga dva policajca izvodila iz zgrade i ubacila u beli kombi.

Bio je vezan lisicama, kao i njegova partnerka Nikolau, koja se prilikom premeštaja u sud na Menhetnu osmehnula.

Podsetimo, na vrhu "Empajr stejt bildinga" držali su transparent na kojem je pisalo: "Kada snaga ljubavi nadvlada ljubav prema moći, svet će upoznati mir".

Kasnije su se spustili na nižu platformu, gde je Berkus kleknuo i zaprosio Nikolau. Ona je, kako se čini, rekla "da", nakon čega su skinuli maske i poljubili se, dok je helikopter kružio iznad njih.

Influenserka je objavila video sa vrha "Empajr stejt bildinga" oko podneva. Par je inače poznat po penjanju na nebodere i učestvovao je u Netflix dokumentarcu iz 2024. godine pod nazivom "Skywalkers: A Love Story".