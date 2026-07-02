Zemljotres jačine 5,4 po Rihterovoj skali pogodio je danas Grčku
Planeta
SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO GRČKU! Treslo se od Krita do Rodosa: "Ležaljke su se drmale dok smo bili na njima"
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Zemljotres se dogodio oko 11 časova po lokalnom vremenu, na dubini od oko 15 kilometara.
Potres je registrovan na oko 25 kilometara udaljenosti od ostrva Karpatos, a oko 189 kilometara udaljenosti od Herakliona na ostrvu Krit.
Zasad nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima.
- Ležaljke su se tresle dok smo bili na njima - navodi se u komentarima na sajtu EMSC-a, dok se navodi i da se potres osetio na Rodosu.
(Kurir.rs/Blic.rs/EMSC)
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