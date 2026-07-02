Potres je registrovan na oko 25 kilometara udaljenosti od ostrva Karpatos, a oko 189 kilometara udaljenosti od Herakliona na ostrvu Krit.

- Ležaljke su se tresle dok smo bili na njima - navodi se u komentarima na sajtu EMSC-a, dok se navodi i da se potres osetio na Rodosu.