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Zemljotres se dogodio oko 11 časova po lokalnom vremenu, na dubini od oko 15 kilometara.

Potres je registrovan na oko 25 kilometara udaljenosti od ostrva Karpatos, a oko 189 kilometara udaljenosti od Herakliona na ostrvu Krit.

Zasad nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima.

- Ležaljke su se tresle dok smo bili na njima - navodi se u komentarima na sajtu EMSC-a, dok se navodi i da se potres osetio na Rodosu.

(Kurir.rs/Blic.rs/EMSC)

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