SLEPI MIŠ MU JE SLETEO NA LICE DOK JE SPAVAO: Dečak (11) preminuo od besnila, prvi simptomi su se pojavili tek 19 DANA NAKON INCIDENTA
Tragedija koja je potresla Kanadu dogodila se nakon što je jedanaestogodišnji dečak preminuo od besnila, gotovo tri nedelje nakon kontakta sa slepim mišem tokom porodičnog boravka u vikendici u Ontariju, prenosi BBC.
Prema navodima britanskog javnog servisa, dečaka je tokom noći probudio slepi miš koji mu je sleteo na nos i usta. On ga je oterao, a njegov otac je životinju uhvatio i pustio napolje. Kako nije bilo vidljivih povreda, roditelji nisu odmah potražili lekarsku pomoć.
Prvi simptomi pojavili su se 19 dana kasnije, kada je dečak osetio utrnulost i oticanje lica. Njegovo stanje se ubrzo pogoršalo – dobio je visoku temperaturu, otežano je gutao, bio je konfuzan i imao halucinacije, zbog čega je primljen na intenzivnu negu.
Lekari su posumnjali na besnilo, a laboratorijski testovi su nekoliko dana kasnije potvrdili infekciju. Kanadska agencija za inspekciju hrane utvrdila je da je reč o varijanti virusa besnila karakterističnoj za slepe miševe. Dečak je preminuo 17 dana nakon prijema u bolnicu.
Infekcije besnilom su retke u Kanadi. Kanadsko udruženje veterinara navodi da su od 1924. godine zabeležena svega 28 smrtna slučaja kod ljudi, ističući da je to rezultat dugogodišnjih programa vakcinacije i kontrole bolesti.
Kurir.rs