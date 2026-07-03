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Tragedija koja je potresla Kanadu dogodila se nakon što je jedanaestogodišnji dečak preminuo od besnila, gotovo tri nedelje nakon kontakta sa slepim mišem tokom porodičnog boravka u vikendici u Ontariju, prenosi BBC.

Prema navodima britanskog javnog servisa, dečaka je tokom noći probudio slepi miš koji mu je sleteo na nos i usta. On ga je oterao, a njegov otac je životinju uhvatio i pustio napolje. Kako nije bilo vidljivih povreda, roditelji nisu odmah potražili lekarsku pomoć.

Prvi simptomi pojavili su se 19 dana kasnije, kada je dečak osetio utrnulost i oticanje lica. Njegovo stanje se ubrzo pogoršalo – dobio je visoku temperaturu, otežano je gutao, bio je konfuzan i imao halucinacije, zbog čega je primljen na intenzivnu negu.

Lekari su posumnjali na besnilo, a laboratorijski testovi su nekoliko dana kasnije potvrdili infekciju. Kanadska agencija za inspekciju hrane utvrdila je da je reč o varijanti virusa besnila karakterističnoj za slepe miševe. Dečak je preminuo 17 dana nakon prijema u bolnicu.

Infekcije besnilom su retke u Kanadi. Kanadsko udruženje veterinara navodi da su od 1924. godine zabeležena svega 28 smrtna slučaja kod ljudi, ističući da je to rezultat dugogodišnjih programa vakcinacije i kontrole bolesti.