Slušaj vest

Stravična nesreća se dogodila na plaži Larabasada u Taragoni, gde je muškarac spavao na pesku kada je preko njega prešlo vozilo za čišćenje. Nakon što mu je ukazana prva pomoć na licu mesta, prevezen je u bolnicu i bio je pri svesti.

Nažalost, preminuo je narednog dana u bolnici "Jovan XXIII". Iako su prve procene ukazivale da njegove povrede nisu opasne po život, zdravstveno stanje mu se tokom dana naglo pogoršalo, prenosi lokalni portal "El Caso".

Španska policija pokrenula je istragu o okolnostima nesreće. Vozač je policiji rekao da nije video muškarca koji je spavao na plaži sve dok nije bilo prekasno. Nesreća se dogodila oko šest časova ujutru.

Alkotestiran je na licu mesta i test je pokazao da nije bio pod dejstvom alkohola. Prema navodima medija, žrtva je spavala ispod ćebeta, koje je verovatno otežalo da bude uočen. Njegov identitet za sada nije saopšten.

Gradske vlasti Taragone najavile su da će analizirati okolnosti nesreće kako bi uvele nove bezbednosne mere i sprečile da se slični slučajevi ponove, prenosi lokalni portal "El Pais 50".

Plaža Larabasada poznata je po 550 metara dugoj peščanoj obali i predstavlja popularnu turističku destinaciju.

Nedavno se dogodila tragedija

Sredinom juna, na plaži se dogodila još jedna tragedija, kada su se utopila trojica dečaka. Šestorica drugova otišla su na kupanje na plažu Larabasada 19. juna, ali su se iz vode vratila samo trojica.

Jedan dvanaestogodišnji dečak preminuo je na licu mesta uprkos reanimaciji koja je trajala 45 minuta. Njegova dva prijatelja, obojica stari 13 godina, kasnije su preminuli u bolnici. Gradsko veće Taragone tada je proglasilo trodnevnu žalost.

Slična nesreća na Kanarskim ostrvima

U decembru 2024. godine nemačka turistkinja poginula je na plaži na Gran Kanariji nakon što ju je pregazilo dostavno vozilo dok se sunčala na pesku.

Šezdesetčetvorogodišnja žena poginula je na licu mesta kada je pik-ap vozilo sa pogonom na sva četiri točka prešlo preko njenog grudnog koša u letovalištu Plaja del Ingles, dok je njen suprug plivao u moru.