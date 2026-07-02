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Ukrajinske oružane snage izvele su danas "ciljani udar" na putnički turistički autobus koji je saobraćao od Minska do Anape na granici sa Belorusijom u Brjanskoj oblasti, izjavio je vršilac dužnosti guvernera Brjanske oblasti Jegor Kovaljčuk.

Dva vozača iz Gomelske oblasti zadobila su lakše povrede, saopštio je Gomelski oblasni izvršni komitet, prenosi TASS.

Izvršni komitet Gomelske oblasti potvrdio je da je dron udario u autobus koji je saobraćao na relaciji Minsk-Gomel-Anapa u 11.55 časova u blizini sela Krasnaja Gora na carinskom prelazu Krasni Kamen u Brjanskoj oblasti.

Autobus je saobraćao redovnom rutom, a u vozilu je bilo 19 putnika, navodi se u poruci na Telegram kanalu regionalne administracije.

Specijalna grupa je poslata iz Gomela da evakuiše putnike i vozače autobusa na relaciji Minsk-Anapa.

Prema saopštenju pres službe regionalnog izvršnog komiteta, dva povređena vozača su rodom iz Gomelske oblasti i dobili su neophodnu medicinsku pomoć.

Putnici nisu povređeni, javila je agencija „First Information“.

Šestoro Rusa koji su bili u autobusu nalaze se u privremenom smeštajnom objektu i za njih su stvoreni neophodni uslovi, rekao je Kovaljčuk.

Vršilac dužnosti guvernera je takođe izjavio da psiholozi rade sa putnicima u privremenom smeštajnom centru.

Ukrajinske oružane snage su izvršile ciljani napad na autobus, naglasio je Kovaljčuk i dodao je da je dron bio avionskog tipa.