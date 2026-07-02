Slušaj vest

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) proglasila je kraj epidemije hantavirusa koja je izbila na holandskom kruzeru MV Hondijus, pošto je i poslednja identifikovana osoba koja je bila u kontaktu sa nekim izloženim virusu završila boravak u karantinu i imala negativan test na virus.

Za epidemiju, tokom koje je zaraženo 13 osoba, a tri su umrle, bio je odgovoran redak soj andskog virusa koji je tipičan za Argentinu i Čile, preneo je Rojters.

Kruzer Hondijus krenuo je na putovanje iz Argentine 1. aprila, da bi prvi oboleli bili registrovani nešto kasnije.

Luksuzni kruzer prevozio je oko 150 putnika i članova posade iz 23 zemlje kada je početkom maja prijavio tri smrtna slučaja izazvana hantavirusom.

Tri osobe, holandski par i nemački državljanin, umrle su od početka epidemije hantavirusa na kruzeru.

SZO je preporučila praćenje i karantin kontakata visokog rizika 42 dana nakon izlaganja, dok je kontaktima niskog rizika savetovano da se sami prate i potraže medicinsku pomoć ako se pojave simptomi.

Kurir.rs/Rojters

Ne propustitePlanetaKRAJ KARANTINA ZA PUTNIKE SA "KRUZERA SMRTI": Svi ljudi sa broda na kojem se proširio hantavirus mogu da se vrate kući
x06 AP Manu Fernandez.jpg
PlanetaRASTE BROJ ZARAŽENIH HANTAVIRUSOM, HITNO OGLASILA SE SZO! Novi detalji o epidemiji na kruzeru smrti: Kreće se ka Kanarskim ostrvima, EVO KADA stiže na Tenerife
virus kruzer
PlanetaPOJAVILA SE NOVA TEORIJA O TOME KAKO JE VIRUS DOSPEO NA KRUZER! Identifikovan ANDSKI SOJ hantavirusa, prenosi se sa ČOVEKA NA ČOVEKA! Zaraza stigla do EVROPE
epruveta na kojoj piše hantavirus test
Planeta"KRUZER SMRTI" STIGAO U HOLANDSKU LUKU ROTERDAM! Okončano putovanje broda koji je izazvao paniku u svetu zbog epidemije hantavirusa, evo ŠTA SLEDI SADA (FOTO)
mv hondius.jpg
PlanetaISPOVEST PUTNIKA SA "KRUZERA SMRTI": Ovako izgleda život u STROGOM karantinu zbog epidemije hantavirusa - Džejku je OVO jedina sloboda (FOTO)
Džejk Rozmarin
PlanetaU ŠPANIJI POTVRĐEN NOVI SLUČAJ ZASTRAŠUJUĆE BOLESTI: Zaraženo dvoje ljudi sa KRUZERA SMRTI, njih 12 i dalje u karantinu! (FOTO)
hantavirus kruzer tenerife Španija (3).jpg