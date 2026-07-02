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Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev porastao je na 21, dok se veruje da se još najmanje devet osoba nalazi pod ruševinama jedne od pogođenih stambenih zgrada, saopštila je danas Državna služba Ukrajine za vanredne situacije.

Načelnik službe za vanredne situacije Andrij Danik rekao je novinarima da će spasilačke operacije biti nastavljene i tokom noći, prenosi Unian.

"Ukoliko ne bude novih neprijateljskih napada, radove ćemo završiti u relativno kratkom roku", rekao je Danik.

Prema njegovim rečima, na više lokacija širom Kijeva angažovano je više od 600 vatrogasaca i spasilaca, dok se operacije trenutno odvijaju na četiri aktivna mesta pogođena napadom.

Na jednoj od najteže pogođenih lokacija spaseno je 17 ljudi, dve osobe su poginule, dok se još devet osoba vodi kao nestalo i veruje se da su zatrpane pod ruševinama.

1/7 Vidi galeriju Kijev Foto: Printscreen/X

U potrazi za preživelima koriste se psi i specijalna tehnička oprema za detekciju prisustva ljudi pod ruševinama, uključujući vibrafone.

Ruske snage su tokom noći izvele masovan napad na ukrajinsku prestonicu, pri čemu je pogođeno više delova grada.

Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko saopštila je ranije danas da je u napadu pogođeno više od 20 stambenih zgrada, kao i da je oko stotinu kuća oštećeno usled granatiranja.

Ona je dodala da postoji mogućnost da su neki ljudi i dalje zarobljeni pod ruševinama.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je Rusija tokom napada upotrebila skoro 500 dronova, uključujući i dronove "šahed" i više od 70 balističkih raketa.