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Spasioci su izvukli muškarca ispod ruševina devetospratne zgrade u Venecueliu, kako su opisali, „čudesnoj“ akciji spasavanja, osam dana nakon razornog zemljotresa koji je pogodio zemlju.

Četrdesetčetvorogodišnji Ernan Alberto Hil Flores, koji je bio zatrpan ispod devet metara ruševina urušenog parkinga tržnog centra u gradu La Gvaira, u kome je inače radio kao obezbeđenje, spasen je u četvrtak nakon višednevne i izuzetno složene akcije lokalnih i međunarodnih spasilačkih timova.

Njegova supruga, Usbimar Gonzales, izjavila je za CNN neposredno pre uspešnog spasavanja da je proživela „dane velike tuge“ nakon zemljotresa, verujući da je njen muž poginuo.

„Ali kada sam saznala da je živ, ugledala sam tračak nade“, rekla je. „Držao se kao heroj.", rekla je Gonzalesova i dodala da ga njihova deca čekaju kod kuće.

Na snimku se vidi trenutak kada su spasioci u sredu prvi put uspostavili vizuelni kontakt sa Hilom, koji je radio kao čuvar u tržnom centru, pomoću kamere spuštene u urušeni podrum zgrade.

Na video-snimku koji je objavila Vatrogasna služba Čilea vide se njegovi prsti kako mašu kroz mali otvor između debelih slojeva betona i ruševina.

Hitne službe saopštile su da su bile u stalnom kontaktu sa njim i da su mu dostavljale vodu, hranu i lekove, pri čemu su tečnosti dopremane pomoću creva i šprica.

Na snimku objavljenom u četvrtak vidi se kako su mu glava i ramena delimično oslobođeni iz ruševina. Na licu nosi zaštitnu masku, a jedno oko mu je krvavo.

Vatrogasna služba Čilea opisala je akciju spasavanja kao „izuzetno složenu“, jer je zgrada ostala nestabilna, a spasilački timovi su se suočavali sa neprestanim obrušavanjem novih delova konstrukcije.

Sebastijan Mokorker iz tima Ujedinjenih nacija za procenu i koordinaciju u katastrofama izjavio je za CNN u četvrtak da su „sedam dana nakon zemljotresa moguća samo čudesna spasavanja“.ž

Takozvani „zlatni period“ za pronalaženje preživelih obično traje oko tri dana, nakon čega šanse za preživljavanje bez izvora vode naglo opadaju.

Spasioci su prvi put dobili dojavu da bi neko mogao biti živ ispod ruševina tržnog centra Galerías Playa Grande u nedelju, prema navodima Crvenog krsta Kostarike. Prisustvo preživelog potvrđeno je pomoću radarskog sonara i opreme za detekciju zvuka, saopštila je Vatrogasna služba Čilea.

Tokom tri dana spasioci i stručnjaci iz oko šest zemalja radili su na tome da naprave bezbedan prolaz kroz ruševine i obezbede Hilu neophodnu medicinsku pomoć.