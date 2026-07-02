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Španija i Francuskapripremaju se za novi talas ekstremnih vrućina koji bi narednih dana mogao da donese temperature do 44 stepena Celzijusa, dok preliminarni podaci pokazuju da je tokom juna u te dve zemlje od posledica visokih temperatura umrlo više od 2.000 ljudi.

Istovremeno, zdravstvene vlasti u Nemačkoj procenjuju da je od početka godine do kraja juna vrućina doprinela smrti više od 800 ljudi, dok je u Holandiji prošlonedeljni toplotni talas odneo oko 480 života više nego što je uobičajeno.

Španska državna meteorološka služba Aemet saopštila je da će od subote većem delu zemlje pristizati suv i veoma topao vazduh, uz dugotrajno visoke temperature, dok bi u pojedinim delovima jugoistoka zemlje u utorak živa u termometru mogla da dostigne između 42 i 44 stepena Celzijusa, preneo je Gardijan.

Foto: INA FASSBENDER / AFP / Profimedia

Portparol Aemeta Ruben del Kampo izjavio je da će temperature početi da rastu tokom vikenda i da nije isključena mogućnost novog toplotnog talasa.

Prema podacima Aemeta, ovogodišnji jun bio je drugi najtopliji otkako se vode merenja, odmah iza juna 2025. godine, sa prosečnom temperaturom za 3,2 stepena višom od višegodišnjeg proseka.

Naučnici ističu da je toplotni talas, koji je bio najintenzivniji i najrasprostranjeniji u zapadnoj Evropi, moguć isključivo zbog klimatskih promena izazvanih sagorevanjem fosilnih goriva.

Preliminarni podaci iz Španije i Francuske pokazuju da je u svakoj od te dve zemlje od posledica ekstremnih vrućina preminulo oko 1.000 ljudi.

Foto: JAVIER ETXEZARRETA/EFE

Prema podacima španskog sistema za svakodnevno praćenje smrtnosti MoMo, u junu je zabeleženo 1.029 smrtnih slučajeva više nego što je uobičajeno, a koji se dovode u vezu sa visokim temperaturama.

Francuska agencija za javno zdravlje saopštila je da je desetodnevni toplotni talas krajem juna izazvao oko 1.000 dodatnih smrtnih slučajeva u periodu od 24. do 28. juna u poređenju sa prethodnim mesecima, dok konačni bilans još nije objavljen.

Francuska služba hitne medicinske pomoći SOS-Medsen saopštila je da je tokom poslednje dve sedmice juna zabeležen rast smrtnosti od 85 odsto među osobama starijim od 75 godina.

Foto: RichardBaker / Alamy / Profimedia

Broj intervencija kod osoba starijih od 75 godina, uglavnom zbog visokih temperatura i anksioznosti, povećan je za 14 odsto, dok je broj hospitalizacija u toj starosnoj grupi porastao za 19 procenata.

Francuska ministarka sporta i omladine Marina Ferari izjavila je da je od 19. juna u toj zemlji zabeleženo više od 90 smrtnih slučajeva usled utapanja.

Ekstremne vrućine dovele su i do isušivanja vegetacije na jugu Francuske, gde se vatrogasci bore sa više šumskih požara koje dodatno raspiruju jaki vetrovi.

Foto: RichardBaker / Alamy / Profimedia

Zbog tradicionalno blagih leta, mali broj domova i škola u Francuskoj opremljen je klima-uređajima, zbog čega je zemlja posebno ranjiva na sve učestalije toplotne talase koje naučnici povezuju sa klimatskim promenama izazvanim ljudskim delovanjem, pojašnjava britanski list.

Nemački Institut Robert Koh procenjuje da je od početka godine do 25. juna visoka temperatura doprinela smrti 810 ljudi u toj zemlji.

Objavljeni podaci ne obuhvataju prošlonedeljni talas ekstremnih vrućina, pa se očekuje da će broj preminulih biti povećan u narednom izveštaju.

Foto: YOAN VALAT/EPA

Institut, kako prenosi Dojče vele, navodi da je samo mali broj smrtnih slučajeva direktno izazvan toplotnim udarom, dok se većina odnosi na osobe kod kojih je izlaganje visokim temperaturama pogoršalo postojeća oboljenja.

Prema prvoj proceni holandskog Nacionalnog instituta za javno zdravlje i životnu sredinu (RIVM), tokom prošlonedeljnog toplotnog talasa u Holandiji zabeleženo je oko 480 smrtnih slučajeva više nego što se očekivalo, javlja holandski javni servis NOS.

Foto: YOAN VALAT/EPA

Umesto projektovanih oko 3.050 srmtnih slučajeva, registrovano je približno 3.530 smrtnih slučajeva.

Najviše su stradale osobe starije od 80 godina, dok je najveća smrtnost zabeležena u istočnim i južnim delovima zemlje, gde su temperature bile najviše.

RIVM upozorava da podaci još nisu konačni, jer se pojedini smrtni slučajevi evidentiraju tek nakon nekoliko sedmica.