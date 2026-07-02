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Liderka francuske krajnje desnice Marin Le Pen izjavila je da se neće kandidovati na predsedničkim izborima naredne godine ukoliko Apelacioni sud u Parizu odluči da mora da nosi elektronsku nanogvicu zbog navodne zloupotrebe sredstava Evropske unije.

Apelacioni sud svoju ključnu odluku trebalo bi da donese u utorak.

Le Pen (57) osporava presudu iz marta 2025. godine, kojom su ona i drugi članovi njene stranke Nacionalno okupljanje proglašeni krivim za zloupotrebu sredstava Evropskog parlamenta. Prema navodima optužnice, novac namenjen za zapošljavanje parlamentarnih saradnika u periodu od 2004. do 2016. godine korišćen je za osobe koje su zapravo radile za stranku, a ne na poslovima u Evropskom parlamentu.

Ukoliko presuda bude potvrđena, Le Pen bi mogla da dobije zabranu obavljanja izabranih javnih funkcija, obavezu nošenja elektronske nanogvice ili obe kazne, uz druge moguće sankcije.

Foto: YOAN VALAT/EPA, Christopher Neundorf/EPA

„Ako budem mogla da se kandidujem, kandidovaću se, pod uslovom da mogu da vodim predizbornu kampanju“, rekla je Le Pen u intervjuu za televiziju LCI u sredu uveče.

„Ako mi bude dozvoljeno da budem kandidat, ali mi bude onemogućeno da slobodno vodim kampanju, onda je jasno da to neće biti moguće“.

Na pitanje da li bi upravo elektronska nanogica predstavljala najveću prepreku, odgovorila je:

„Naravno. Ne mogu da zavisim od sudije koji bi mi odobravao da održim predizborni skup ili da obiđem pijacu“.

Le Pen odbacuje optužbe da je bila u središtu sistema čiji je cilj bio nezakonito preusmeravanje sredstava Evropske unije.

Prvi krug narednih predsedničkih izbora u Francuskoj zakazan je za 18. april 2027. godine, dok je drugi krug planiran za 2. maj.

Foto: AP/Thibault Camus

Sud u Parizu je u martu 2025. godine zaključio da je Le Pen bila u središtu „prevarnog sistema“ kojim je njena stranka nezakonito prisvojila 2,9 miliona evra sredstava Evropskog parlamenta (oko 3,4 miliona dolara). Tada joj je izrečena petogodišnja zabrana obavljanja izabranih funkcija, kao i dve godine kućnog pritvora uz obavezno nošenje elektronske nanogvice, prenosi AP.

„Ako ne budem mogla da se kandidujem, iskoristiću sva raspoloživa pravna sredstva“, poručila je Le Pen.

Ona može da se obrati Kasacionom sudu Francuske, koji ne odlučuje o činjenicama slučaja, već proverava da li su niži sudovi pravilno primenili zakon. Očekuje se da bi tom sudu moglo biti potrebno oko šest meseci da razmotri predmet i donese odluku.

Ukoliko joj bude dozvoljeno da učestvuje na izborima, Le Pen se smatra jednim od glavnih favorita za naslednika centrističkog predsednika Emanuela Makrona na izborima 2027. godine. U suprotnom, kandidat Nacionalnog okupljanja najverovatnije bi bio njen 30-godišnji politički naslednik Žordan Bardela.

Govoreći o odnosu sa Bardelom, Le Pen je istakla da sebe smatra prirodnim kandidatom svoje političke opcije, nakon tri prethodne predsedničke kandidature.

„Mi se međusobno dopunjujemo. Verujem da posedujem određeno iskustvo, dok Žordan ima neverovatnu energiju i dinamiku. On donosi snagu i polet svoje mladosti“, zaključila je Le Pen.