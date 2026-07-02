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Nekoliko stotina demonstranata danas je ispred Parlamenta Albanije u Tirani zahtevalo ostavku premijera skandirajući "Rama mora u zatvor".

Neki su bacali kamenje, jaja i plastične flaše na policiju i razbili automobil policije koja ih je rasterala suzavcem, biber-sprejem i vodenim topom.

Vlasti su saopštile da je 12 policajaca povređeno, a 18 demonstranata privedeno.

Foto: MALTON DIBRA/EPA

Antivladine demonstracije su deo višenedeljnih protesta izazvanih planom zeta američkog predsednika Donalda Trampa, Džareda Kušnera, za izgradnju luksuznog letovališta na jednom zaštićenom primorskom ekotopu - u Laguni Narta na krajnjem jugu Jadrana, gde je 200 retkih vrsta ptica, među kojima 3.000 flaminga po kojima su ;protesti nazvani "Flamingo revolucija".

Iako su protesti proistekli iz ekoloških problema povezanih s projektom izgradnje, prerasli su u opštije političke demonstracije protiv Vlade i socijalističkog premijera Edija Rama koji se zdušno zalaže za Kušnerov projekat.

Ministar unutrašnjih poslova Besfort Lamalari osudio je "vandalizam i kriminalno nasilje nad policijom" što je ocenio kao "napad na državu".