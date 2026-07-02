Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ruska vojska napala je kompaniju „Radioniks“ sa sedištem u Kijevu, koja, prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, proizvodi sisteme za navođenje krstarećih raketa „Flamingo“, taktičkih raketa „Fajer Point-7“ i „Fajer Point-9“, raketa „Neptun-MD“ i raketa zemlja-vazduh klase „Klon“, saopštilo rusko Ministarstvo odbrane.

Ministarstvo odbrane je saopštilo da je današnji masovni udar izveden upotrebom precizno vođenog oružja dugog dometa iz vazduha, kopnenih i pomorskih baza, kao i jurišnih dronova.

Prema navodima ministarstva, među ciljevima su bila preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, objekti gorivne i energetske infrastrukture u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao i infrastruktura vojnih aerodroma u Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj, Čerkaskoj, Černigovskoj i Kijevskoj oblasti.

Pored „Radioniksa“, pogođeni su i proizvodni pogoni kompanije „Atlon Avija“, koja proizvodi dronove dugog dometa An-196 „Ljuti“, jurišne bespilotne letelice „Magura UA“ i druge bespilotne sisteme.

Prema navodima ministarstva, pogođena je i fabrika „Antonov“, koja razvija, sklapa i modernizuje vojne avione i dronove.

Rusko Ministarstvo odbrane je takođe izvestilo o uništenju Kijevske fabrike za sklapanje i komponente raketa, koja proizvodi sisteme za nišanjenje za oklopna vozila, optičke sisteme za navođenje i komponente za izviđačke i napadne dronove. Pored toga, pogođena je i fabrika Kijev-25, koja je navodno proizvodila sistem za elektronsko ratovanje Lima.