RUSI UNIŠTILI FABRIKU KOJA PROIZVODI RAKETE "FLAMINGO"! Ovo su bile glavne mete u najžešćem udaru na Kijev: Gađane kompanije koje poizvode dronove i avione!
Ruska vojska napala je kompaniju „Radioniks“ sa sedištem u Kijevu, koja, prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, proizvodi sisteme za navođenje krstarećih raketa „Flamingo“, taktičkih raketa „Fajer Point-7“ i „Fajer Point-9“, raketa „Neptun-MD“ i raketa zemlja-vazduh klase „Klon“, saopštilo rusko Ministarstvo odbrane.
Ministarstvo odbrane je saopštilo da je današnji masovni udar izveden upotrebom precizno vođenog oružja dugog dometa iz vazduha, kopnenih i pomorskih baza, kao i jurišnih dronova.
Prema navodima ministarstva, među ciljevima su bila preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, objekti gorivne i energetske infrastrukture u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao i infrastruktura vojnih aerodroma u Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj, Čerkaskoj, Černigovskoj i Kijevskoj oblasti.
Pored „Radioniksa“, pogođeni su i proizvodni pogoni kompanije „Atlon Avija“, koja proizvodi dronove dugog dometa An-196 „Ljuti“, jurišne bespilotne letelice „Magura UA“ i druge bespilotne sisteme.
Prema navodima ministarstva, pogođena je i fabrika „Antonov“, koja razvija, sklapa i modernizuje vojne avione i dronove.
Rusko Ministarstvo odbrane je takođe izvestilo o uništenju Kijevske fabrike za sklapanje i komponente raketa, koja proizvodi sisteme za nišanjenje za oklopna vozila, optičke sisteme za navođenje i komponente za izviđačke i napadne dronove. Pored toga, pogođena je i fabrika Kijev-25, koja je navodno proizvodila sistem za elektronsko ratovanje Lima.
Kurir.rs/TV Zvezda