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Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei neće prisustvovati sahrani svog oca, bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija, zbog bezbednosnih razloga, rekao je njegov predstavnik u Indiji.

Ajatolah Hakim Elahi rekao je za novinski kanal Indija tudej da su kontinuirane pretnje Izraela iranskim liderima razlog zašto Modžtaba Hamnei neće moći da prisustvuje sahrani oca.

Ali Hamnei
Ali Hamnei Foto: IRAN'S SUPREME LEADER OFFICE HANDOUT/IRAN'S SUPREME LEADER OFFICE

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac nedavno je zapretio da je Hamnei "označen za smrt", podstičući kratak odgovor Irana, čiji je ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio da će buduće pretnje biti dočekane "snažnim odgovorom".

Ajatolaha Alija Hamneija ubile su američke i izraelske snage 28. februara na početku rata protiv Irana.

Kurir.rs/Indija tudej

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