Slušaj vest

Ministar odbrane Ukrajine Mihailo Fedorov uputio je danas zahtev za gotovo 40 partnerskihdržava da već tokom ovog meseca hitno isporuče rakete za protivvazdušne sisteme "patriot" iz svojih zaliha, saopštilo je danas ukrajinsko Ministarstvo odbrane.

Kako je navedeno u objavi Ministarstva odbrane na Telegramu, Fedorov je od partnerskih zemalja zatražio i da doprinesu mehanizmima PURL i JUMPSTART, koji bi trebalo da ubrzaju isporuku raketa za sisteme "patriot", preneo je Ukrinform.

"To su najbrži i najpouzdaniji načini za isporuku neophodnih raketa za sisteme 'patriot'. Od ključnog je značaja da odgovarajuće odluke budu donete uoči samita NATO", navodi se u saopštenju.

cirkon1.jpg
Foto: EPA / Atef Safadi, Shutterstock, Youtube Printscreen

Ministarstvo ističe da od brzine reakcije partnerskih država direktno zavisi zaštita ukrajinskog vazdušnog prostora, kritične infrastrukture i života građana.

U saopštenju se navodi da presretanje balističkih raketa ostaje jedan od najvećih izazova zbog nedostatka raketa za sisteme "patriot".

Ukrajinsko Ministarstvo odbrane podseća da je u aprilu, uz podršku Nemačke, prvi put zaključilo rekordni ugovor o nabavci više stotina raketa PAC-2 za sisteme "patriot", čije će isporuke početi tokom narednih godina.

Takođe, prvi put je pokrenuta procedura za nabavku oko 100 raketa za sisteme "patriot" u vrednosti od milijardu američkih dolara, koja će biti finansirana iz kredita Evropske unije.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaGDE SU NESTALI AMERIČKI "PATRIOTI": PVO sistemi uništeni, povučeni sa fronta ili ostali bez raketa! UKRAJINA OSTALA BEZ ZAŠTITE!
222.jpg
PlanetaMNOGO ORUŽJA STIŽE U UKRAJINU: Novi "Patrioti" već u Kijevu, uskoro i hiljade dronova-kamikaza iz Britanije i Nemačke
Patriot.jpg
PlanetaNATO DOBIO INSTRUKCIJE DA KRENE ODMAH: U toku su pripreme za brz transfer sistema "patriot" u Ukrajinu
222.jpg
PlanetaPOBUNA SAVEZNIKA: Italija i Francuska odbile da finansiraju američko oružje za Ukrajinu
222.jpg
PlanetaTRAMP PRETI, PUTIN NAJAVLJUJE KRVAVE NAPADE: Šta se sada dešava u Ukrajini nakon istorijskog obraćanja predsednika Amerike? "Rat je došao do slepe ulice"
Vladimir Putin i Donald Tramp na istoj fotografiji, kombo
PlanetaOVO JE MOĆNO ORUŽJE KOJE TRAMP ŠALJE U UKRAJINU: Šta je "patriot", PVO sistem kojim će Zelenski očistiti ukrajinsko nebo? Jedna baterija - jedna milijarda!
Donald Tramp, Volodimir Zelenski i sistem Patriot
PlanetaPVO SISTEM PATRIOT IZGUBIO DVOBOJ SA ISKANDEROM: Pogledajte kako je ruska raketa pogodila američki sistem u Kijevu (VIDEO)
3572428-eksplozija-ls.jpg