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Ministar odbrane Ukrajine Mihailo Fedorov uputio je danas zahtev za gotovo 40 partnerskihdržava da već tokom ovog meseca hitno isporuče rakete za protivvazdušne sisteme "patriot" iz svojih zaliha, saopštilo je danas ukrajinsko Ministarstvo odbrane.

Kako je navedeno u objavi Ministarstva odbrane na Telegramu, Fedorov je od partnerskih zemalja zatražio i da doprinesu mehanizmima PURL i JUMPSTART, koji bi trebalo da ubrzaju isporuku raketa za sisteme "patriot", preneo je Ukrinform.

"To su najbrži i najpouzdaniji načini za isporuku neophodnih raketa za sisteme 'patriot'. Od ključnog je značaja da odgovarajuće odluke budu donete uoči samita NATO", navodi se u saopštenju.

Foto: EPA / Atef Safadi, Shutterstock, Youtube Printscreen

Ministarstvo ističe da od brzine reakcije partnerskih država direktno zavisi zaštita ukrajinskog vazdušnog prostora, kritične infrastrukture i života građana.

U saopštenju se navodi da presretanje balističkih raketa ostaje jedan od najvećih izazova zbog nedostatka raketa za sisteme "patriot".

Ukrajinsko Ministarstvo odbrane podseća da je u aprilu, uz podršku Nemačke, prvi put zaključilo rekordni ugovor o nabavci više stotina raketa PAC-2 za sisteme "patriot", čije će isporuke početi tokom narednih godina.

Takođe, prvi put je pokrenuta procedura za nabavku oko 100 raketa za sisteme "patriot" u vrednosti od milijardu američkih dolara, koja će biti finansirana iz kredita Evropske unije.