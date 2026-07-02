Udar je oštetio krov zgrade, koji se potom srušio i pao u bazen u kojem su se u tom trenutku nalazili ljudi.
Jedna osoba hospitalizovana u teškom stanju
DRON PAO NA ZGRADU, KROV SE SRUŠIO NA LJUDE U BAZENU: Objavljen snimak ruskog napada na popularni fitnes centar u Zaporožju (VIDEO)
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Ruski dron je pogodio centar Zaporožja i zgradu fitnes centra, povredivši četiri osobe, saopštile su lokalne vlasti.
Prema podacima Zaporoške regionalne vojne uprave, udar je oštetio krov zgrade, koji se potom srušio i pao u bazen u kojem su se u tom trenutku nalazili ljudi.
Video snimak trenutka napada objavio je na Telegramu načelnik Zaporoške regionalne vojne uprave, Ivan Fedorov, a na snimku se vidi da je u bazenu bilo nekoliko ljudi.
Jedna osoba je hospitalizovana i nalazi se u teškom stanju, dok su ostale povređene zbrinute na licu mesta, navode lokalne službe.
Foto: Printskrin X
Posle udara, u blizini zgrade je izbio požar, a policija istražuje okolnosti napada.
Kurir.rs/Agencije
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