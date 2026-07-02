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Ruski dron je pogodio centar Zaporožja i zgradu fitnes centra, povredivši četiri osobe, saopštile su lokalne vlasti.

Prema podacima Zaporoške regionalne vojne uprave, udar je oštetio krov zgrade, koji se potom srušio i pao u bazen u kojem su se u tom trenutku nalazili ljudi.

Video snimak trenutka napada objavio je na Telegramu načelnik Zaporoške regionalne vojne uprave, Ivan Fedorov, a na snimku se vidi da je u bazenu bilo nekoliko ljudi.

Jedna osoba je hospitalizovana i nalazi se u teškom stanju, dok su ostale povređene zbrinute na licu mesta, navode lokalne službe.

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Foto: Printskrin X

Posle udara, u blizini zgrade je izbio požar, a policija istražuje okolnosti napada.

Kurir.rs/Agencije

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