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Istraga eksplozije koja se dogodila Monaku, a čija je meta verovatno bio ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev, usmerena je na ženu u tridesetim godinama koja živi u Nemačkoj i koja je, kako piše Figaro, navodno ostavila paket s eksplozivom ispred njegove kuće.

Gotovo četiri dana prošla su od eksplozije u Kneževini Monako, koja je, po svemu sudeći, bila usmerena na Jermolajeva.

Istražitelji pokušavaju da rekonstruišu tok napada, a na osnovu snimaka sa nadzornih kamera u Kneževini izdvojena je osoba za koju se sumnja da je umešana u incident.

Na snimcima se vidi osumnjičena sa velikim crnim šeširom, crnim prslukom preko bele odeće i belim sportskim patikama.

Premijer Monaka Kristof Mirman prethodno je izjavio da je eksplozivna naprava sadržala šrafove i sačmu i da se u prvi mah razmatrala mogućnost terorističkog napada.

1/11 Vidi galeriju Monako Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/X, VALERY HACHE / AFP / Profimedia, SEBASTIEN NOGIER/EPA

Međutim, glavni tužilac Monaka Stefan Tibo saopštio je da incident nije kvalifikovan kao teroristički akt, već da je pokrenuta istraga zbog pokušaja ubistva i postavljanja eksplozivne naprave na javnoj površini.

Francuski mediji navode da je moguća meta napada bio Vadim Jermolajev, biznismen poreklom iz Dnjepra koji danas ima kiparsko državljanstvo.

Ukrajina ga je 2023. godine sankcionisala zbog navodnog poslovanja na Krimu, što je on ranije negirao.