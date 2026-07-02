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Rusi Angelina Nikolau i Ivan Birku, koji su se peli na Empajer stejt bilding u Njujorku, pušteni su iz pritvora.

Prema pisanju USA Today, sud ih jepustio na slobodu bez kaucije.

Precizira se da su optuženi po više tačaka optužnice, uključujući provalu, narušavanje javnog reda i mira i stvaranje bezbednosne pretnje.

Ranije je objavljeno da se par Rusa popeo na vrh Empajer stejt bildinga u Njujorku. Rojters je napisao da je performans bio "pažljivo isplanirana prosidba".

Kurir,rs/SA Today

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