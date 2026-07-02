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Jedan dečak (11) kamionetom je naleteo na grupu budističkih vernika koji su bili na hodočasničkom pešačenju na severoistoku Tajlanda.

U nesreći je poginulo devet osoba, objavili su lokalni zvaničnici.

Na hodočašću je učestvovalo ukupno 35 vernika iz pokrajine Mukdahan, oko 600 kilometara severoistočno od glavnog grada Bangkoka. Petorica su poginula na mestu nesreće, dok su još četvorica preminula u bolnici.

Prema podacima pokrajinske uprave, 13 vernika je hospitalisano, a trojica su u kritičnom stanju. Grupa je krenula na pešačenje dugo 260 kilometara prema pokrajini Ubon Ratčatani svega pola sata pre nesreće.

Snimak nadzorne kamere koji je objavila lokalna spasilačka služba Ruam Jai Mukdahan Rescue Association prikazuje vernike kako hodaju jedan iza drugog pored puta, neposredno pre nego što je kamionet naleteo na njih.

Policija je saopštila da je dečak zadržan i da će biti ispitan posle dolaska službenika državne službe za zaštitu dece. Uzrok nesreće još se istražuje. Policija je navela da su vernici ispričali kako su videli vozilo koje je krivudalo putem pre nego što je sleteloi udarilo u skupinu vernika.