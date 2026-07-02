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Osamanest ljudi je ove nedelje ubijeno u dugotrajnom sukobu zbog vlasništva nad zemljištem u Nigeriji, saopštila je policija.

Ubistva su se dogodila u oblasti Rafi u državi Niger od ponedeljka do srede uz napade oružjem i podmetanje požara, rekao je portparol policije Vasiu Abiodun u saopštenju.

Abiodun je rekao da su dve osobe ubijene u ponedeljak što je izazvalo sukob u sredu u kojem je 15 ljudi spaljeno u kući, a još jedna osoba je ubijena na drugom mestu. Dodao je da je nasilje povezano s "dugotrajnim sporom ;dva plemena oko zemljišta".

"Odbor za pomirenje, na čelu sa zvaničnicima lokalnog veća samouprave, sarađuje sa bezbednosnim agencijama na rešavanju krize, a zajedničke policijske i vojne patrole su raspoređene u tom području da bi se vratio mir“, rekao je portparol.

Sukobi među zajednicama oko zemljišta su česti u nekim delovima Nigerije, najnaseljenije zemlje Afrike.

Njena država Niger je i žarište bandi koje kidnapuju ljude radi otkupa i nameću "poreze" poljoprivrednim zajednicama. Pre nekoliko dana je 36 đaka oteto na severoistoku zemlje.