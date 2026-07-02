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Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je danas da će se Finska, nakon ukidanja zabrane raspoređivanja nuklearnog oružja na svojoj teritoriji, naći na spisku potencijalnih ciljeva ruskog nuklearnog naoružanja.

"Finska je ukinula zabranu raspoređivanja nuklearnog oružja na svojoj teritoriji. Šta se time menja za Fince? Samo jedna, naizgled mala promena, njihova zemlja sada se nalazi na mapi nuklearnih ciljeva Rusije. Radujte se, Finska, dostigli ste vrhunac bezbednosti!", napisao je Medvedev na društvenoj mreži Maks, prenose RIA Novosti.

Finski parlament je 17. juna odobrio zakon koji je podnela vlada o ukidanju zakonske zabrane uvoza i raspoređivanja nuklearnog oružja u zemlji, a predsednik te zemlje Aleksandar Stub ga je potpisao 26. juna.