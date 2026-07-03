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Sirijski ministar spoljnih poslova Asad al-Šajbani poručio je u četvrtak iz Bejruta da njegova zemlja "nema nameru" da vojno interveniše u Libanuprotiv proiranskog Hezbolaha, uprkos ponovljenim pozivima američkog predsednika da to učini.

Tokom posete Libanu, sirijski ministar sastao se sa brojnim političkim i verskim liderima, uključujući i predsednika libanskog parlamenta Nabiha Berija, saveznika Hezbolaha.

Pripadnici Hezbolaha Foto: Shutterstock

Otkako su došli na vlast u decembru 2024. godine, nakon svrgavanja predsednika Bašara al-Asada, sirijski lideri ističu da žele da otvore novo poglavlje u odnosima sa susednim Libanom, koji je godinama trpeo hegemoniju porodice Asad.

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Bašar al Asad Foto: Shutterstock

Sirijski predsednik Ahmad al-Šara izjavio je krajem juna da nema nameru da interveniše i ponovo otvara stare rane.

Američki predsednikDonald Tramp više puta je tvrdio da Sirija može da se "obračuna s Hezbolahom" u Libanu, kritikujući strategiju Izraela u ratu protiv oružane grupe koju finansira Teheran.

Ahmed al Šara, sirijski predsednik Foto: Screenshot BBC, Sergei Savostyanov / Sputnik / Profimedia, Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Asad al-Šajbani uverio je libanskog predsednika Džozefa Auna da želi da "otkloni sumnje izazvane izveštajima o mogućoj sirijskoj vojnoj intervenciji u Libanu".

Naglasio je da "Sirija nema nameru da preduzme takav korak", saopšteno je iz kabineta libanskog predsednika.

Šajbani je takođe preneo poziv predsedniku Aunu od predsednika Šare da poseti Siriju, što bi bila prva takva poseta.

Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na Floridi Foto: Alex Brandon/AP

Nakon sastanka sa predsednikom parlamenta Nabihom Berijem, ministar je rekao novinarima da ne isključuje mogućnost sastanka sa Hezbolahom u budućnosti.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

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