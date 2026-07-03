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Istraživački centri pri Partijskoj školi Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KPK) i novinskoj agenciji Sinhua objavili su izveštaj pod nazivom „Savremene karakteristike i globalni značaj Misli Si Đinpinga o izgradnji Partije“, koji analizira ključne odlike i značaj tog teorijskog koncepta za razvoj KPK i savremeno upravljanje.

U izveštaju se navodi da misao Si Đinpinga o izgradnji Partije predstavlja rezultat razvoja marksističke teorije, da se oslanja na najbolje elemente tradicionalne kineske kulture, te da proizlazi iz iskustava strogog upravljanja Partijom u novoj eri.

Ističe se da objedinjeno odražava teorijske, praktične i institucionalne inovacije u oblasti izgradnje Partije.

Autori ocenjuju da ta teorija daje odgovore na ključna teorijska i praktična pitanja izgradnje Partije u novim okolnostima, obogaćujući marksističku teoriju o partijskom razvoju nizom originalnih doprinosa.

Poseban naglasak stavljen je na pristup usmeren ka interesima naroda i primenu naučnih metoda u rešavanju razvojnih izazova.

Izveštaj podseća da Komunistička partija Kine svoj cilj vidi u unapređenju blagostanja kineskog naroda, nacionalnom preporodu, ali i doprinosu napretku čovečanstva i zajedničkom dobru sveta.

Prema zaključcima izveštaja, misao Si Đinpinga o izgradnji Partije, zasnovana na iskustvu KPK i promišljanju savremenih globalnih izazova, predstavlja značajan intelektualni resurs za razvoj političkih partija širom sveta, naročito u zemljama Globalnog juga.